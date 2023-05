Horóscopo do dia (07/05): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 7 de maio (07/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 7 de maio (07/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O apoio de pessoas experientes tende a ajudar você a superar obstáculos, sem abrir mão da sua autonomia. A influência de Vênus no setor familiar tende a despertar seu lado acolhedor e faz você fortalecer a estrutura emocional das pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante fortalecer a cumplicidade nas relações sem abrir mão da sua privacidade. Sua postura tende a se revestir de carisma com Vênus na área da comunicação, o que ajuda com intercâmbios mais aprazíveis e que podem enriquecer sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ser mais generosa com seus afetos, mas também disciplinada nas finanças. Com Vênus na área material, você tende a se relacionar de forma criativa com os aspectos práticos da vida, enquanto valoriza uma infraestrutura de conforto e prazeres.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque evitar dramas emotivos diante dos obstáculos. A autoestima tende a se elevar com Vênus em seu signo, o que lhe leva a fazer valer suas vontades e a dar toques criativos em suas ações. A sedução é aliada, podendo ajudar você com contatos úteis aos seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Convém ser socialmente discreta. Os problemas podem impactar no emocional com Vênus na área de crise, o que demanda recolhimento e autocuidado. Você tende a aprender ao lidar com os aspectos complicados da vida, o que contribui com sua maturidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente evitar sobrecarregar o entorno em momentos de fragilidade. O ingresso de Vênus na casa das amizades tende a lhe favorecer no âmbito social, já que destaca características da sua personalidade que tornam você atraente, enquanto você pode aprofundar os círculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Devido à tensão Lua-Saturno, procure lidar com possíveis críticas negativas sem perder a compostura. A relação com o trabalho tende a ficar mais aprazível, o que reflete de modo positivo em seu desempenho e desperta admiração e respeito no entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A fruição cultural tende a se aprimorar, evitando gastos financeiros. Vênus adentra o setor espiritual, o que pode evidenciar um momento em que os acontecimentos contribuem com sua maturidade emocional, enquanto que você eleva seus talentos e as bases de seus projetos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque ser socialmente discreta e evitar se distanciar da zona de conforto e segurança. O setor íntimo recebe a influência de Vênus, podendo destacar um momento de refinamento e transformação emotiva que ajuda com o autoconhecimento e os círculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A abertura emocional tende a contribuir com a comunicação, agindo com mais discrição nos momentos difíceis. A influência de Vênus na casa dos relacionamentos pode promover harmonia nas amizades, o que gera prazeres conjuntos e fortalece os vínculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure administrar suas demandas com cautela e ser seletiva na gestão financeira, evitando transações de risco. Sua rotina pode ficar mais aprazível com Vênus no setor do cotidiano, visto que você tende a praticar seu lado criativo no dia a dia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A paciência e a atenção aos detalhes podem ajudar a elevar a qualidade das ações no dia a dia, evitando a procrastinação frente aos contratempos. Vênus ingressa na área social, o que tende a destacar um momento de prazeres intelectualmente rebuscados e socialmente seletos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

