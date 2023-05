Horóscopo do dia (01/05): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 1º de maio (01/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque rever seu círculo social e das valor aos vínculos afetivos. Este momento astrológico pode evidenciar a importância de cuidar da qualidade de vida, tanto do ponto de vista prático como emotivo, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual e sua fase cheia no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente rever as parcerias e busque resgatar o prazer das trocas, sobretudo hoje. Você tende a fazer ajustes interpessoais que melhoram sua relação com grupos, considerando a Lua no segmento social-íntimo e sua fase cheia na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso se reinventar e resgatar seu lado criativo. O momento tende a promover cumplicidade no trato humano, o que favorece ajustes importantes na gestão da rotina, visto a Lua no segmento família-relacionamentos e sua fase cheia no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente praticar o autocuidado e elevar sua autoestima. Este momento pode oportunizar o aprimoramento de informações na gestão do dia a dia e ajustes interpessoais para aperfeiçoar a dinâmica coletiva, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia na casa social.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque rever sua postura no trato humano e manter discrição emotiva. Ajustes territoriais nos grupos que integram seu cotidiano tendem a ser favorecidos a partir de agora, já que a Lua transita no segmento material-social e fica cheia no setor da família.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure promover revisões e se mostrar amigável com o entorno imediato. Este momento astrológico pode dar ênfase à vida privada, o que lhe leva a melhorar o planejamento e o fluxo de informações, visto a Lua entre seu signo e o setor familiar, e sua fase cheia na casa comunicativa.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente revisar sua postura perante o entorno e resgatar afinidades nas parcerias. Você tende a ser confrontada pelos desafios que levam a mudanças em sua vida, melhorando sua capacidade de gestão, visto a Lua no eixo crise-comunicação e sua fase cheia no setor material.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

O momento pode favorecer a organização coletiva frente às demandas, visto a Lua no eixo amizades-material. Contudo, embora na fase cheia é importante ter maior capacidade de ajuste nas relações. Procure rever prioridades familiares e valorizar prazeres que nutram a alma.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque se expor de forma mais criteriosa e com discrição emotiva. O céu da semana tende a elevar o comprometimento com o trabalho e seus objetivos, visto a Lua entre a casa profissional e seu signo. Mas é preciso diminuir o ritmo e repor as energias.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

O momento tende a lhe fazer refletir mais sobre a vida, o que lhe ajuda a lidar com desafios pessoais e coletivos, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase cheia no setor das amizades. Tente rever a forma de lidar com as finanças e cuidar das relações, que podem se mostrar mais emotivas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Chegou a hora de rever suas prioridades e elevar a qualidade do dia a dia. O momento pode favorecer uma gradual abertura emotiva que lhe ajuda a ajustar os interesses nas parcerias, visto a Lua no segmento íntimo-amizades e sua fase cheia no setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Lazeres culturais podem se mostrar uma ótima opção agora. É preciso adotar posturas mais diplomáticas e éticas na gestão do cotidiano, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho e sua fase cheia no setor espiritual. Busque se reciclar frente aos contratempos.

