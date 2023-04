Horóscopo do dia (14/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 14 de abril (14/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 14 de abril (14/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Plutão conjuntos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante investir mais tempo no planejamento financeiro para se prevenir de possíveis contratempos. Lua e Plutão seguem conjuntos, podendo favorecer uma vivência mais íntimos que eleva sua autoestima, devido a harmonia de ambos com Vênus.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente manter as ambições sob controle. Seu desempenho tende a se beneficiar de um senso analítico que lhe ajuda a chegar ao cerne de questões importantes e contribui com sua imagem profissional, visto que Lua e Plutão seguem conjuntos na casa do trabalho e em harmonia com Vênus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure não se deixar abater pelos contratempos. Você pode vivenciar as experiências com profundidade, enquanto que os processos reflexivos ganham relevância, ajudando com sua maturidade emocional, visto que Lua e Plutão seguem conjuntos no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O encontro entre Lua e Plutão no setor íntimo tende a promover um mergulho no universo sensível, o que lhe ajuda a se conectar com seu lado criativo e sensual, dada a harmonia da dupla com Vênus. Busque dar valor à sua privacidade, pois o momento pode prejudicar a exposição social.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

No ambiente de trabalho, tente exercitar a diplomacia, pois a tensão lunar com Mercúrio e Urano aponta conflitos. O magnetismo pessoal tende a ficar mais forte frente ao encontro Lua-Plutão no setor de relacionamentos, buscando atrair as pessoas que pretende ter em sua companhia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante não ficar obcecada pelo perfeccionismo e tampouco se martirize por eventuais falhas de percurso. Sua postura pode se mostrar mais detalhista e criativa na gestão do dia a dia, já que persiste o encontro Lua-Plutão no setor das rotinas e a harmonia de ambos com Vênus.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque compatibilizar os interesses com sua realidade econômica, conforme alertam Mercúrio e Urano tensionados à Lua. A busca por refinamento tende a seguir influenciando suas decisões, o que faz você privilegiar experiências com elevados padrões de qualidade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente exercitar a escuta. Lua e Plutão seguem na área familiar e em harmonia com Vênus, podendo levar a uma introspecção criativa em favor do seu bem-estar e da qualidade da vida doméstica. Conflitos interpessoais tendem a aflorar frente à tensão que Mercúrio e Urano formam com a Lua.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Os encontros envolvendo Lua, Plutão e Vênus podem favorecer a cumplicidade nos relacionamentos, permitindo-lhe compartilhar reflexões profundas sobre a vida e as amizades próximas. Tente afinar suas ideias com o entorno imediato sobre a gestão do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure fazer investimentos desde que sejam dentro de um planejamento. O encontro Lua-Plutão na área material tende a melhorar sua percepção sobre os aspectos práticos da vida, o que ajuda a melhorar a gestão de recursos e elevar o bem-estar cotidiano, dada a harmonia com Vênus.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso evitar julgar as pessoas que fazem parte da convivência, respeitando suas escolhas, visto a tensão lunar com Mercúrio e Urano. Seu nível de exigência tende a se elevar com relação à qualidade das experiências, o que lhe faz privilegiar ambientes e pessoas refinadas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque ser reservada sobre seus interesses. É preciso se mostrar diplomática ao lidar com conflitos interpessoais. Lua e Plutão seguem na área de crise e em harmonia com Vênus, podendo elevar a autocritica e despertar sua capacidade de mudança frente aos obstáculos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 13 de abril (13/04)

Tags