Horóscopo do dia (11/04): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 11 de abril (11/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 11 de abril (11/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Vênus e Saturno interferindo no Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Aflora sua sensualidade aflora na harmonia com Plutão, que se revela um ótimo artifício na extroversão da imagem pública. Contudo, a tensão com Saturno tende a pedir critério ao externar suas ambições. Vênus ingressa na casa comunicativa, podendo evidenciar o lado prazeroso dos estudos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure ser cautelosa e disciplinada nos gastos, como alerta a tensão com Saturno. Com Vênus na casa material, você pode se conectar de forma criativa com os recursos disponíveis e aprimorar suas habilidades de gestão com toques refinados, pois seu senso estético se eleva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque ser sutil ao expor opiniões críticas e não se deixar levar pela vaidade excessiva, especialmente no ambiente profissional. Vênus tende a destacar sua beleza exterior e interior, que acaba se elevando devido a sua autoestima elevada e a uma abertura emocional e criativa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso exercitar o senso crítico e ser discreta sobre o que acontece em seu íntimo. Desafios emocionais tendem a se fazer presentes com Vênus na área de crise, o que favorece reflexões que ajudam você a se libertar de posicionamentos que prejudicam seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente se mostrar diplomática frente aos problemas, como alerta Saturno tensionado. Sua postura tende a ficar mais amigável e disposta a socializar com Vênus na casa das amizades, abrindo caminho para os prazeres em grupo. Ao ser seletiva você consegue resultados de maior qualidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

O charme pessoal tende a lhe ajudar a estabelecer bons contatos em sua área de atuação, mas não deve substituir o profissionalismo. Prazeres relacionados à profissão podem surgir, o que lhe rende satisfação e deixa você confiante para investir na sua carreira.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Lazeres culturais e estudos tendem a agregar valor à sua existência. Procure ser seletiva e paciente sobre as mudanças que deseja. Vênus na área espiritual pode destacar um momento favorável a desenvolver suas habilidades e alcançar satisfação perante a vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Que tal ser criteriosa na exposição social? Seu lado sedutor pode aflorar com Vênus no setor íntimo, o que favorece o círculo de confiança, já que isso beneficia os prazeres seletos. Tente acalmar a sede de afeto e cultivar amor-próprio, pois isso é essencial para se fortalecer.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque evitar se colocar em posição de dependência e aprenda a se proteger de vínculos abusivos. A passagem de Vênus para a área de relacionamentos tende a despertar em você o desejo de harmonização com as pessoas próximas, associando a felicidade delas à sua.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Devido a Saturno tensionado, procure cultivar sobriedade emotiva em momentos delicados. Suas atenções podem se voltar para a harmonização da vida cotidiana com Vênus no setor das rotinas, o que favorece mudanças que deixam sua vida confortável e prazerosa.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O setor dos prazeres e do social tende a aflorar seu lado extrovertido e carismático. Procure favorecer atividades que agreguem valor à sua bagagem cultural. Apesar dessa abertura emotiva, é fundamental atuar de modo discreto ao tratar da vida privada e dos desafios.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mais cautela com o perfeccionismo excessivo, como alerta a tensão com Saturno. O lar tende a se mostrar fonte de conforto emocional com Vênus na área familiar, nutrindo os afetos e os prazeres íntimos. A criatividade pode se aliar ao pensamento crítico, o que lhe ajuda a superar os problemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 10 de abril (10/04)

Tags