Horóscopo do dia (26/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 26 de março (26/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 26 de março (26/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua interferindo nos signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O emocional busca extroversão com a Lua na área comunicativa, conflitando, porém, com a necessidade de recolhimento e discrição evidenciada por Saturno no setor de crise. É preciso usar o bom senso e saber se portar em situações e companhias diversas. Busque aprendizado nos desafios.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente ser seletiva nas companhias e no compartilhamento de recursos. O conforto material pode ser valorizado como uma maneira de agradar o emocional, visto a Lua no setor financeiro. Mais cuidado para não gastar em excesso, buscando tomar decisões responsáveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É importante conciliar demandas e lazeres para ficar em dia com as tarefas e não acumular pendências. A Lua em seu signo tende a elevar a necessidade de autoafirmação e de atender os desejos imediatos, o que precisa ser conduzido de forma seletiva e responsável, como alerta a tensão com Saturno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Afloram carências emocionais com a Lua na área de crise, o que interfere em seu processo de escolha na gestão das atividades, além do trato interpessoal. É importante se agradar, contanto que isso não comprometa o senso crítico e não sobrecarregue as pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso não descuidar da necessidade de recolhimento apontada pela tensão com Saturno no setor íntimo. Busque agir com critério diante das ofertas sociais. Procure crescer o desejo de estar na companhia das pessoas queridas, inclusive como meio de obter apoio emocional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente alinhar os interesses com os do entorno, evitando imposições e críticas, considerando a tensão com Saturno. É necessário buscar ordem e estar em dia com as demandas como forma de obter equilíbrio com o entorno e consigo mesma, pois a Lua transita pelo setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Devido à tensão com Saturno, procure não deixar de lado as obrigações de rotina. A Lua na área espiritual leva você a buscar experiências que favoreçam a fruição dos sentidos e lhe permitam estabelecer maior conexão com os aspectos sublimes da vida, como passeios na natureza, meditações e atividades culturais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente evitar se afastar da zona de conforto, e tampouco preencher seu tempo com muitas atividades. É importante manter a seletividade. Prazeres ligados à vida privada e na companhia dos seus afetos ganham espaço com a Lua no setor íntimo, o que contribui com seu equilíbrio emocional.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Procure dar valor à introspecção. O trato interpessoal pode se mudar a fonte de prazeres e conforto afetivo com a Lua no setor de relacionamentos. É essencial demonstrar autossuficiência para não sobrecarregar os mais íntimos, pois o referido astro entra em tensão com Saturno na área familiar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque evitar impor seu estilo de vida ao entorno, respeitando as diferenças. O emocional pode encontrar nas atividades de rotina fonte de equilíbrio, pois a Lua transita no setor do cotidiano, o que lhe faz priorizar o bom funcionamento do lar e por hábitos saudáveis.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A busca por diversão e suporte afetivo das amizades tende a emergir com a Lua no setor social, o que rende a você momentos agradáveis neste momento. Contudo, é importante zelar por equilíbrio financeiro, por isso evite gastar em demasia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

O cuidado com o bom funcionamento da sua casa se mistura ao maior cuidado com o bem-estar de seus familiares. Tente evitar não se sobrecarregar. O lar tende a se revelar fonte de conforto emocional e também um ambiente favorável ao usufruto de prazeres íntimos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 25 de março (25/03)

Tags