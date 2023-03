Horóscopo do dia (24/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 24 de março (24/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 24 de março (24/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro de Lua, Vênus e Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure pensar fora do convencional, pois isso pode ampliar suas opções. A criatividade tende a aflorar em benefício da gestão prática do cotidiano, pois Lua, Vênus e Urano se encontram na casa material, o que lhe ajuda a se adaptar às situações e à versatilizar recursos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Otimismo e mente aberta tendem a lhe ajudar a encarar as mudanças que se processam a seu redor, pois Lua, Vênus e Urano se encontram em seu signo. Tente dinamizar sua vida, mesmo que os efeitos não sejam imediatos. Prazeres podem ganhar corpo e deixar o dia a dia mais agradável.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente encarar as mudanças de forma positiva, evitando excessos. As inseguranças que lhe impedem de avançar em seus projetos podem perder espaço para o otimismo, enquanto você desenvolve habilidades criativas, pois Lua, Vênus e Urano se encontram na área de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O estímulo dos entes queridos pode lhe deixar mais confiante, o que lhe ajuda a mostrar seus talentos. O trato interpessoal tende a se revestir de versatilidade com a Lua, Vênus e Urano no setor das amizades, o que favorece uma vivência social prazerosa e disposta a novas descobertas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O pensamento diferenciado pode permitir você agregar valor a questões subestimadas pela maioria das pessoas do entorno. Lua, Vênus e Urano tendem a dinamizar sua atuação no trabalho, o que favorece o desenvolvimento de atividades em que você exercite a criatividade e a versatilidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque se abrir às mudanças e procure romper com paradigmas que lhe limitam. O encontro entre Lua, Vênus e Urano na área espiritual tende a movimentar sua postura no usufruto da vida, o que impulsiona você a experiências que lhe permitam agregar prazer e conhecimento.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente usar suas habilidades criativas. A vontade pela renovação tende a lhe acompanhar agora, com Lua, Vênus e Urano no setor íntimo. Isso oportuniza transformações que tornam a vida privada mais aprazível, mas você precisa ter cuidado para não correr riscos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante se abrir ao diálogo e ao intercâmbio de ideias, já que as experiências dos outros se complementam às suas. As relações podem vir ao seu encontro lhe proporcionar conforto afetivo e uma visão diferenciada da vida, pois Lua, Vênus e Urano se encontram.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente se mostrar disposta a trocar ideias e realizar ações em grupo. O dia a dia pode se mostrar prazeroso frente ao encontro entre Lua, Vênus e Urano, o que favorece ações inovadoras que movimentam os ambientes, além de trazer mais versatilidade aos recursos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Seu carisma chama a atenção do entorno, buscando ter critério na seleção das companhias para que as experiências tenham significado. Prazeres ligados à coletividade tendem a lhe aguardar frente ao encontro entre Lua, Vênus e Urano no setor social, o que ajuda a dinamizar a mente.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque dar valor ao afeto. O lar tende a se mostrar um ambiente favorável ao exercício da criatividade, o que lhe ajuda a conciliar as tarefas de rotina com lazeres culturais de modo introspectivo ou na companhia dos seus conviventes, pois Lua, Vênus e Urano se encontram no setor doméstico.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É fundamental manter a mente aberta, libertar-se de preconceitos e se atualizar. Lua, Vênus e Urano na área comunicativa tendem a aflorar o seu lado carismático. Isso pode marcar uma jornada de prazeres relacionados à fruição das ideias e aos lazeres culturais.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

