Horóscopo do dia (17/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 17 de março (17/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 17 de março (17/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Vênus e Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure ter disciplina nos gastos e evitar emprestar dinheiro. Seu lado fraterno tende a aflorar e a buscar a felicidade ao lado do entorno imediato com a Lua na área de amizades. A tensão com Vênus e Urano no setor material pode alertar para os riscos financeiros. Atenção redobrada!

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente não se deixar abalar pelo excesso de críticas ou se colocar em posição de dependência. Problemas em externar seus talentos podem ser percebidos frente à tensão lunar com Vênus e Urano entre o setor do trabalho e seu signo, rendendo-lhe decepções.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso se manter firme em seus ideais, pois dias melhores virão. As tensões que a Lua forma com Vênus e Urano no eixo espiritual-crise tendem a destacar um momento de fragilidade relacionada a expectativas pessoais frustradas. Sua fé nas pessoas pode ser colocada em xeque.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Nesta fase, busque não se deixar manipular, fazendo escolhas sensatas. Problemas para conciliar vida privada e social tendem a ser sinalizadas pela tensão lunar com Vênus e Urano entre o setor íntimo e o das amizades. Isso demanda habilidade para preservar os interesses pessoais.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure fazer acordos, deixando as diferenças de lado. Isso porque o bem-estar nas parcerias pode ficar comprometido por posturas individualistas e combativas, pois a Lua se encontra em tensão com Vênus e Urano na casa do trabalho, o que dificulta as demandas em curso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A tensão lunar com Vênus e Urano no segmento cotidiano-espiritual pode indicar que o humor oscilante apontado prejudica sua capacidade de gestão e deixa as pessoas com receio. Isso tende a ser associado a especulações internas sobre os contratempos, o que precisa ser neutralizado.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Tente cultivar tranquilidade e resistir ao apelo emotivo do entorno. As tensões que a Lua forma com Vênus e Urano entre os setores social e íntimo tendem a evidenciar a necessidade de conciliar as demandas coletivas com as suas e buscar equilíbrio entre a extroversão e a discrição sentimental.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso evitar sobrecarregar o entorno com carências e insatisfações. Além disso, você tende a preservar sua individualidade, sem se deixar levar pelos impulsos. A Lua tensionada a Vênus e Urano no circuito dos relacionamentos pode mostrar a importância de moderar a carga emotiva.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Busque organizar o pensamento e se concentrar nas tarefas para não perder o foco. Sua capacidade de extroversão pode ficar comprometida, o que dificulta a gestão das rotinas junto a seus pares, pois a Lua entra em tensão com Vênus e Urano no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante ter consciência dos seus pontos fracos para definir prioridades. A gestão financeira pode ser deixada de lado para priorizar o lazer e isso lhe faz gastar sem avaliar as consequências, como aponta a tensão lunar com Vênus e Urano no segmento material-social.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure evitar excessos, dando espaço aos outros. A Lua em seu signo entra em tensão com Vênus e Urano na área familiar, podendo sugerir inconstância emocional na relação com as pessoas próximas e decepções associadas à falta de reciprocidade na gestão doméstica.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente reduzir a exposição da imagem pessoal, cultivar tranquilidade e comunicar apenas o necessário. O pessimismo e o tom excessivamente emotivo ao abordar as dificuldades podem ser um obstáculo a enfrentar frente à tensão lunar com Vênus e Urano no eixo crise-comunicação.

