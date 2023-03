Horóscopo do dia (10/03): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 10 de março (10/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 10 de março (10/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Marte harmonizados.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Os contratempos tendem a gerar amadurecimento nesta fase. As parcerias podem se fortalecer por meio do diálogo com Lua e Marte no eixo relacionamentos-comunicação. Contudo, Vênus e Plutão alertam para a necessidade da discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure se cercar de pessoas maduras. Lua e Marte harmonizados no eixo cotidiano-material tendem a aflorar proatividade e dinamismo no dia a dia. Contudo, a tensão lunar com Vênus e Plutão pode alertar sobre problemas de ordem emocional prejudicando o senso crítico.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Pode haver oportunidade de aperfeiçoar os processos de trabalho. O trato humano tende a se dinamizar frente à harmonia Lua-Marte entre o setor social e seu signo, embora a tensão lunar com Vênus e Plutão alerte para a necessidade de preservar a intimidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque dar valor aos conselhos de pessoas maduras e de confiança. A autoconfiança tende a se elevar com a harmonia Lua-Marte no eixo familiar-crise. Mas é necessário cultivar discrição emotiva e assumir estratégias de atuação, dada a tensão lunar com Plutão e Vênus.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante meditar e se autoaprimorar. O dinamismo promovido por suas redes pode lhe motivar neste momento. Contudo, a tensão lunar com Vênus e Plutão tende a sugerir que certos empecilhos na convivência acabam desestabilizando a autoestima.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente ser mais discreta e criteriosa, já que Lua e Saturno se harmonizam no circuito comunicação-relacionamentos. A harmonia Lua-Marte no eixo material-profissional tende a destacar sua capacidade de ação em prol dos projetos em curso. Contudo, o excesso de vaidade prejudica o trato humano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure se aperfeiçoar na gestão do dia a dia. Um forte desejo de expansão pode aflorar com a harmonia Lua-Marte entre seu signo e o setor espiritual. Entretanto, a tensão lunar com Vênus e Plutão tende a apontar desafios íntimos prejudicando a fruição das suas potencialidades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque fazer acordos no círculo de confiança. Movimentos calculados tendem a favorecer a gestão dos obstáculos, devido à harmonia Lua-Marte no circuito de crise, embora o egocentrismo possa dificultar o trato humano frente à tensão lunar com Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso dar valor aos vínculos de confiança. Demandas coletivas podem despertar união frente à harmonia Lua-Marte no circuito dos relacionamentos. Contudo, procure se preservar de contatos abusivos, devido à tensão lunar com Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente compartilhar responsabilidades com o círculo de confiança. Eleva-se sua disposição para o trabalho com a harmonia Lua-Marte no circuito profissional, mas a tensão lunar com Vênus e Plutão pode apontar para o excesso de demandas que prejudicam o bem-estar pessoal.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Método e disciplina tendem a aflorar em favor de suas ambições. A harmonia Lua-Marte no eixo espiritual-social pode motivar você a expandir seus contatos e interesses. Contudo, a tensão lunar com Vênus e Plutão demanda critério ao expor sua vida e sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure valorizar o apoio das pessoas de confiança. Sua capacidade de ação pode ser direcionada de modo positivo para a vida privada com Lua e Marte harmonizados no circuito da vida íntima. A tensão lunar com Vênus e Plutão tende a pedir atenção aos gastos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

