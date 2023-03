Horóscopo do dia (07/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 7 de março (07/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 7 de março (07/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua Cheia e Saturno interferindo nos signos.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

As tarefas diárias podem se intensificar nessa Lua Cheia, o que pede maior capacidade de gestão. Os contratempos proporcionem você maturidade com Saturno na área de crise, motivando o autoaperfeiçoamento, embora a consciência das dificuldades lhe deixe mais amarga.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Devido à Lua Cheia no setor social, procure saber conciliar as demandas coletivas com suas prioridades. A entrada de Saturno na área de amizades tende a lhe deixar socialmente reservada e rigorosa com relação às companhias, o que ajuda com o amadurecimento das parcerias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente conciliar as tarefas com as demandas familiares, que se elevam nesse período de Lua Cheia. Maiores responsabilidades podem lhe aguardar no meio profissional com Saturno no setor do trabalho, fazendo-lhe amadurecer suas ambições e se aperfeiçoar intelectualmente.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua Cheia tende a impulsionar o pensamento e lhe deixar questionadora, sabendo se posicionar de forma diplomática frente a temas difíceis. Saturno se desloca para a casa espiritual, podendo favorecer estudos de complexidade intelectual e a autoanálise em prol do fortalecimento interior.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

As demandas práticas tendem a se intensificar, devendo ser conciliadas com momentos de reflexão. O ingresso de Saturno no setor íntimo pode destacar um momento mais focado na vida privada, e em que o senso crítico é direcionado para um processo de transformação pessoal.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque se mostrar conciliadora com as pessoas próximas, como indica a Lua Cheia em seu signo. A área de relacionamentos recebe a influência de Saturno, podendo revelar um momento de aprofundamento das necessidades interpessoais e de maior comprometimento com as parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Insatisfações podem ganhar corpo com a Lua Cheia na área de crise, mas tente não deixar que lhe dominem. Seu senso crítico tende a ser direcionado para as necessidades do dia com Saturno no setor do cotidiano, o que ajuda com uma análise apurada do que você precisa e o planejamento das rotinas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure agir de modo diplomático com as diferenças, pois a Lua Cheia transita na área de amizades. Saturno ingressa no setor social e pode lhe deixar mais seletiva no trato humano e voltada a interações intelectuais, aprimorando seus contatos e as atividades partilhadas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente não se deixar sobrecarregar pelo excesso de responsabilidades, devido à Lua Cheia na casa do trabalho. Com Saturno na área familiar, você tende a adotar maiores compromissos com a vida privada e doméstica, o que contribui com o planejamento e a interlocução com o entorno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A Lua Cheia na casa espiritual tende a deixar você questionadora, por isso tente amenizar o tom. Seu discurso é marcado pela racionalidade e objetividade com Saturno no setor comunicativo, ajudando com a qualidade das informações partilhadas e com acordos nas relações.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Tente organizar gastos e equalizar investimentos e dívidas, conciliando tarefas com os problemas na esfera privada, visto a Lua Cheia no setor íntimo. Você pode passar por uma fase de aprendizado com relação à gestão financeira, já que Saturno na área material se aproxima de Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque conciliar seus interesses com os do entorno, devido à Lua Cheia na casa dos relacionamentos. Saturno em seu signo tende a elevar seu senso de responsabilidade com relação aos projetos em desenvolvimento e à vida. Sua postura pode ficar mais racional na aproximação com Mercúrio.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 6 de março (06/03)

Tags