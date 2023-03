Horóscopo do dia (04/03): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 4 de março (04/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 4 de março (04/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Vênus e Júpiter.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante ter momentos de diversão, tomando cuidado de não gastar em excesso e de não se afastar da zona de segurança, devido à tensão Lua-Urano. A Lua segue harmonizada a Vênus e Júpiter entre o setor social e seu signo e pode lhe deixar aberta a lazeres culturais em grupo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A vida íntima pode se mostrar agradável para seu estado emocional, pois a Lua segue harmonizada a Vênus e Júpiter entre as áreas familiar e de crise. Tente evitar posturas combativas diante dos problemas para preservar suas parcerias, como alerta a tensão lunar com Urano.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Nesta fase, busque ser discreta sobre o que incomoda você. Sua postura tende a se revestir de positividade e carisma com a Lua harmonizada a Vênus e Júpiter no segmento comunicação-amizades, o que contribui com as ideias em grupo e atividades culturais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Devido à tensão Lua-Urano, procure conter seu impulso consumista. A extroversão criativa pode marcar de modo considerável seu desempenho na gestão prática do cotidiano e na esfera profissional, o que torna possível caminhos prósperos para sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure se abrir às oportunidades, evitando radicalizar, devido à tensão lunar com Urano. Charme, otimismo e desenvoltura tendem a lhe favorecer frente aos acontecimentos. Busque deixar o entorno imediato à vontade na sua companhia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso não se afastar da zona de conforto ou expor sua intimidade, devido à tensão Lua-Urano. A introspecção criativa tende a se mostrar favorável ao seu equilíbrio emocional, o que lhe ajuda a enfrentar as adversidades com mais jogo de cintura.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque não deixar de lado o critério na escolha das companhias, visto que Urano em tensão com a Lua pode demandar seletividade. O trato humano tende a se revelar harmonioso, o que promove ações colaborativas e trocas culturais.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Devido à tensão Lua-Urano, tente se mostrar mais diplomática frente aos conflitos interpessoais. A tendência é que você vivencie suas responsabilidades de modo prazeroso, além de se abrir a oportunidades de crescimento profissional que permitam você aperfeiçoar seus talentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Mais cuidado para não negligenciar as obrigações cotidianas, conforme alerta a tensão Lua-Urano. Prazeres sublimes tendem a cercar sua vida, o que traz mais leveza à sua postura, além de contribuir com seu bem-estar individual e com o coletivo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure ser seletiva quanto o assunto é a sua intimidade, evitando exposição excessiva. A Lua segue em harmonia com Vênus e Júpiter entre o setor íntimo e o familiar, podendo favorecer o autocuidado e o exercício criativo em favor da vida doméstica para deixar o lar ainda melhor.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure não permitir que desafios familiares prejudiquem seu equilíbrio, visto a tensão Lua-Urano. O momento astrológico tende a se revelar favorável para resgatar prazeres interpessoais e viver experiências que agreguem valor à sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

É preciso evitar tomar decisões importantes sem consultar o entorno imediato, como alerta a tensão lunar com Urano. A criatividade tende a se mostrar uma grande aliada aos processos de gestão, o que lhe ajuda a seguir por vias sustentáveis, unindo o útil ao agradável.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

