Horóscopo do dia (02/03): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 2 de março (02/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 2 de março (02/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio interferindo no Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure cultivar uma vida mais tranquila. Mercúrio adentra a área de crise, podendo lhe fazer lidar com os contratempos de maneira racional. Isso acaba ajudando você a identificar a origem dos problemas e a buscar soluções, mas o cansaço tende a se fazer presente.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A Lua na casa comunicativa em harmonia com outros astros pode elevar seu carisma e empatia, mas é preciso ter critério no modo de se relacionar. O momento astrológico tende a promover articulação intelectual em suas redes, o que ajuda a trazer firmeza aos interesses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Mercúrio na área profissional tende a recomendar que você aprimore estudos e projetos, além de promover racionalização na gestão do trabalho e do cotidiano. Suas habilidades criativas podem otimizar recursos, mas é importante evitar a impulsividade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A razão pode ser uma grande aliada, mas procure não deixar que cale a voz do coração. As reflexões tendem a ganhar corpo com Mercúrio na área espiritual, o que gera amadurecimento e ajuda com o estabelecimento de metas importantes para sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante manter discrição e recolhimento afetivo. Os processos introspectivos tendem a se intensificar com Mercúrio transitando no setor íntimo, enquanto a razão ganha corpo na análise dos obstáculos, o que pode lhe ajudar nos diagnósticos e nas soluções.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A Lua na casa das amizades tende a despertar seu lado fraterno. Contudo, é importante ter critério na interação humana. Mercúrio na área de relacionamentos pode lhe fazer analisar as pessoas com mais racionalidade e ainda lhe aproxima intelectualmente com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Suas vocações podem emergir com a Lua na casa do trabalho, encontrando oportunidades e dificuldades. O cotidiano tende a ser administrado de maneira racional frente ao ingresso de Mercúrio no setor do cotidiano, o que leva à sistematização de processos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A Lua no setor espiritual tende a lhe deixar emocionalmente aberta a interações. Contudo, o momento demanda mais critério nos gastos financeiros. Lazeres intelectuais em grupo podem ganhar corpo com Mercúrio na casa dos prazeres e do social, o que favorece a troca de ideias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A fruição afetiva pode ficar mais criteriosa com a Lua no setor íntimo. Suas atenções tendem a se voltar para a rotina doméstica e a dinâmica interpessoal com Mercúrio já na área familiar, o que contribui com um entendimento racional das oportunidades e dos problemas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Seu carisma tende a favorecer o trato humano, mas é importante preservar a intimidade. Ideias e argumentos podem ficar bem articulados com Mercúrio na casa comunicativa, o que eleva a qualidade da interação com o entorno imediato e do seu desempenho no trabalho.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

A tendência é que você se mostre mais colaborativa com as pessoas próximas, mas é importante agir de forma criteriosa. Os processos de gestão tendem a ganhar objetividade frente ao ingresso de Mercúrio na casa material, o que ajuda a aperfeiçoá-los.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Que tal atuar com bom-senso? Seu signo recebe a passagem de Mercúrio, podendo beneficiar os processos intelectuais e o amadurecimento de seus interesses. Aflora seu carisma no trato social, mas acaba conflitando com a necessidade de discrição e economia.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 1º de março (01/03)

Tags