Horóscopo do dia (25/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 25 de fevereiro (25/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Urano.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure controlar a impulsividade e analisar se suas ideias tem viabilidade. Além disso, é importante evitar misturar negócios e amizades. Uma postura disposta a correr riscos tende a lhe conduzir especulações financeiras, fragilizando o orçamento nesta fase.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Afloram ideias criativas e conduzem você a fugir de padrões com Lua e Urano em seu signo. Durante este momento é importante direcionar esse fluxo imaginativo para áreas que estejam estagnadas, evitando radicalizar a ponto de prejudicar o cotidiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Você tende a redescobrir recursos interiores significativos que ajudam você a mudar o jogo. Procure acordos antes de fazer mudanças fundamentais. Lua e Urano na área de crise tendem a destacar seu potencial de mudança em meio ao confronto com os contratempos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Com Lua e Urano no setor de amizades, um aflorar de ideias criativas tende a permear as relações, levando-lhe a dar valor às ações em parceria. Neste momento astrológico, procure conciliar esse fluxo de inovação com pontos de vista convencionais.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Você tende a atrair admiração e também críticas, o que demanda inteligência emotiva e capacidade de negociação. O encontro Lua-Urano no setor do trabalho pode colocar em destaque a originalidade de suas ideias, tirando suas iniciativas do lugar-comum.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Mais cautela para não perder o foco perante dificuldades que exigem objetividade neste momento astrológico. Sua espiritualidade tende a aflorar com o encontro entre Lua e Urano, o que leva você a abordagens altamente subjetivas sobre a vida.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure estabelecer limites para os gastos e tente evitar irresponsabilidades financeiras. A Lua encontra Urano no setor do patrimônio, o que aflora suas habilidades criativas na otimização de recursos e seu interesse por aquisições materiais que tragam inovação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante ser cautelosa na extroversão das críticas, já que o momento astrológico tende a sugerir ressentimentos. Uma postura irreverente pode lhe guiar a contestar os acontecimentos e as opiniões das pessoas próximas, causando impacto no entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente se deixar diversificar seu cotidiano e se divertir, tomando cuidado para não negligenciar tarefas que deem estrutura ao dia. O encontro Lua-Urano tende a lhe motivar a sair da rotina como uma maneira de estimular sua vida e para aliviar a pressão dos contratempos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Mais cuidado para não se colocar em situação de risco do ponto de vista financeiro neste momento. Você tende a assumir uma postura mais corajosa frente ao encontro Lua-Urano, o que faz com que você desafie protocolos e a testar seus limites.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque resolver os problemas de forma objetiva, mesmo que com toques criativos. Situações inusitadas no meio doméstico tendem a movimentar o dia a dia. Contudo, é importante ter atenção para não desestabilizar o cotidiano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure evitar contestar de modo aberto os pontos de vista alheios, o que exercita a diplomacia. A passagem de Lua e Urano na área comunicativa tende a lhe deixar mais corajosa no discurso. Contudo, você pode se mostrar imprudente ao expor opiniões que choquem o do entorno.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 24 de fevereiro (24/02)

Tags