Horóscopo do dia (19/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 19 de fevereiro (19/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 19 de fevereiro (19/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua encontrando Mercúrio e Saturno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Tente evitar dispor de recursos financeiros em detrimento de sua estabilidade econômica, devido à tensão Lua-Urano. A Lua na área de amizades encontra Mercúrio e Saturno, podendo ajudar a fortalecer os vínculos de confiança, além de aprofundar temas de interesse coletivo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure ser cautelosa! O encontro da Lua com Mercúrio e Saturno tende a sugerir um momento em que você se sente segura para conduzir os empreendimentos profissionais, aliando sua capacidade intelectual e empreendedora. Nesta fase, busque evitar radicalizar e imediatismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Conforme alerta Urano tensionado, procure conter sua insatisfação e evitar agir no imediatismo. Temas fundamentais tendem a ser amadurecidos, com a Lua encontrando Mercúrio e Saturno na casa espiritual, o que ajuda a definir prioridades para sua vida.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque dar valor à introspecção e à privacidade, pois Urano tensionado à Lua aponta prejuízos sociais. Criatividade tende a se aliar em prol da gestão do patrimônio. Tente priorizar o usufruto de prazeres voltados ao intelecto, já que a Lua encontra Mercúrio e Saturno no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante não se deixar levar pelas ambições, como alerta Urano tensionado à Lua. O amadurecimento coletivo sobre demandas tende a ser favorecido pelo encontro da Lua com Mercúrio e Saturno na área de relacionamentos, o que beneficia a articulação de estratégias.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Sua percepção dos problemas pode se elevar, evitando criticar as pessoas, conforme alerta a tensão Lua-Urano. O encontro lunar com Mercúrio e Saturno tende a destacar um momento favorável para atuar no planejamento do dia a dia, pois seu senso de organização fica em alta.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Devido a Urano tensionado, é importante ter atenção aos gastos financeiros. A Lua encontra Mercúrio e Saturno no setor social e pode lhe fazer aproveitar os lazeres de modo responsável e interagir com seletividade, buscando ter prioridade em contatos intelectualmente relevantes.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque não se deixar abalar por posturas provocativas, como alerta Urano tensionado à Lua. A jornada tende a ser favorável à introspecção, além de buscar entendimento com familiares sobre as demandas em comum, pois a Lua encontra Mercúrio e Saturno no setor doméstico.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É fundamental agir priorizando o bem-estar. O uso ponderado e responsável das palavras tende a lhe distinguir nesse momento, o que contribui para que suas opiniões tenham impacto positivo nas pessoas. Mesmo que Urano tensionado à Lua possa sugerir desafios estressantes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente resistir aos apelos sociais que prejudiquem sua estabilidade econômica, como alerta a tensão envolvendo Urano. O emprego racional dos recursos materiais pode lhe ajudar a melhorar os processos de gestão, pois a Lua encontra Mercúrio e Saturno na área financeira.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure evitar centralizar as responsabilidades domésticas, conforme alerta a tensão Lua-Urano. A Lua passando por seu signo tende a destacar o amadurecimento dos interesses pessoais e capacidade estratégica para lidar com os acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Você acaba saindo fortalecida das experiências. Mas é preciso não se deixar levar pelo imediatismo. Objetividade e senso crítico podem se mostrar aliados frente aos obstáculos, devido ao encontro da Lua com Mercúrio e Saturno na área de crise. O momento tende a pedir controle dos seus impulsos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 18 de fevereiro (18/02)

Tags