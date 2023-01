Horóscopo do dia (17/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 17 de janeiro (17/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 17 de janeiro (17/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua tensionada a Vênus, Saturno e Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A introspecção pode favorecer o exercício intuitivo e ampliar sua percepção das oportunidades. Os encontros tensos da Lua com Vênus, Saturno e Marte tendem a pedir sobriedade emotiva e ritmo moderado para zelar por sua privacidade e evitar gastar energia.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque dar valor à intuição, sua aliada para prevenir problemas. Intolerância e competitividade tendem a prejudicar as relações, como sugere a Lua tensionada a Vênus, Saturno e Marte. Isso exige apurado senso crítico e capacidade diplomática para diminuir os atritos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure evitar radicalizar e busque resgatar seus círculos de confiança. As dificuldades podem deixar você emocionalmente endurecida como forma de se autoproteger, o que acaba gerando prejuízos nas parcerias, visto a tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É importante valorizar seu potencial criativo e exercitar a gestão da rotina. Os encontros tensos que a Lua realiza com Vênus, Saturno e Marte tendem a alertar para a necessidade de assumir uma postura mais reservada e sensata, a fim de preservar a saúde física e financeira.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente ser resiliente e ter uma relação mais prazerosa com a vida. Ressentimentos tendem a se fazer presentes frente à tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte. Isso acaba lhe tornando alguém de difícil convivência, o que afeta o trato humano e a gestão das rotinas em casa e no trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É fundamental resgatar a autoconfiança em si e nos outros e evitar a negatividade. Dada a tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte, sua relação com o dia a dia pode se revestir de contratempos de diversas ordens, como emocionais e também intelectuais e práticos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque dar valor à introspecção criativa em prol do bem-estar. Procure adotar uma postura sensata nos gastos e na exposição social frente à tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte. Neste momento, é preciso ter controle sobre as finanças e preservar sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente resgatar a empatia e resolver os problemas de maneira sensata e aberta a acordos. Afloram desafetos e conflitos territoriais na vida privada frente à tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte, o que prejudica o bem-estar familiar e os vínculos de confiança.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É necessário encarar a vida com serenidade e resgatar os prazeres domésticos. A Lua segue tensionada a Vênus, Saturno e Marte, podendo lhe fazer dar mais importância aos obstáculos do que aos aspectos positivos das situações, o que abala a autoconfiança e o trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure valorizar a soma de talentos nas parcerias em prol do dia a dia. A tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte tende a destacar que é fundamental zelar por economia, seja do ponto de vista financeiro, seja dos gastos energéticos empregados para gerir os problemas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque dialogar de maneira pacífica sobre o que lhe incomoda. Com a Lua tensionada a Vênus, Saturno e Marte, frustrações de ordem profissional podem tomar corpo, o que afeta seu desempenho frente aos empreendimentos e o andamento das parcerias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Neste momento, procure diminuir o ritmo e direcionar seu foco ao autocuidado e ao resgate das habilidades criativas. Seu emocional tende a ser abalado frente à tensão lunar com Vênus, Saturno e Marte, o que afeta suas iniciativas no enfrentamento das dificuldades.

