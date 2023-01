Horóscopo do dia (12/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 12 de janeiro (12/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 12 de janeiro (12/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Devido à tensão Lua-Netuno, procure cultivar tranquilidade diante dos contratempos e se libertar de ilusões. Você tende a ser guiada por uma postura ambiciosa e ousada na vida profissional, o que coloca você no caminho de mudanças positivas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A vida prática tende a ganhar rapidez. A Lua segue harmonizada a Sol, Urano e Plutão, pode lhe deixar criteriosa com a qualidade das experiências e leva a privilegiar situações intelectualmente elevadas, mas do ponto de vista humano o momento demanda empatia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente não deixar que falte sensibilidade no trato humano, devido à tensão Lua-Netuno. Sua capacidade de análise tende a ficar apurada com a Lua harmonizada a Sol, Urano e Plutão, o que ajuda a adotar uma postura crítica e estratégica na gestão dos problemas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque se mostrar mais ética, evitando se impor ao entorno imediato. Algumas dificuldades tendem a começar a se dissolver. Eleva-se sua percepção crítica sobre as pessoas com a Lua harmonizada a Sol, Urano e Plutão, enquanto que seu poder de persuasão toma corpo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante evitar fazer planos sem ter o devido suporte material. Suas ambições podem se fortalecer frente à harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão, levando-lhe a direcionar investimentos para suas metas, ao mesmo tempo em que as parcerias tendem a aflorar.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure ser discreta com relação a seus interesses, visto que a tensão Lua-Netuno pode sugerir expectativas frustradas de aceitação com as pessoas próximas. A tendência é que você seja guiada por coragem e persistência, o que lhe ajuda a lutar por seus objetivos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Os desafios tendem a colocar em xeque seus interesses frente à tensão Lua-Netuno, buscando cultivar resiliência e não se deixar dominar por decepções. Nesse momento, busque perceber que as dificuldades podem gerar amadurecimento e ainda lhe deixam mais forte.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure não deixar que lhe falte empatia no trato humano. Você pode se expressar de modo mais seguro e com um pensamento crítico bem estruturado frente à harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão, o que lhe dá distinção no círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Devido à tensão Lua-Netuno, tente não deixar que suas ambições prejudiquem a vida familiar. Seu desempenho profissional tende a se revestir de forte capacidade de transformação, o que contribui com metas corajosas e articulação de ações em parceria.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É preciso zelar por privacidade, devido à tensão Lua-Netuno. Uma postura mais ousada tende a lhe estimular a expandir seus interesses e a se permitir experiências dinâmicas. Além disso, também podem ser transformadoras do ponto de vista do autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure ter recursos alternativos para fazer frente às dificuldades financeiras, dada a tensão Lua-Netuno. A Lua segue harmonizada a Sol, Urano e Plutão, podendo lhe fazer combinar propostas intelectualmente ousadas com ações estratégicas na gestão dos problemas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Tente não se deixar abalar por críticas sobre seus objetivos, dada a tensão Lua-Netuno. A articulação interpessoal promovida pela harmonia lunar com Sol, Urano e Plutão tende a se mostrar proveitosa para as ideias e as ações, elevando o potencial estratégico.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 11 de janeiro (11/01)

Tags