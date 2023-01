Horóscopo do dia (10/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 10 de janeiro (10/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 10 de janeiro (10/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Saturno e Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Ideias inovadoras tendem a aflorar em benefício do dia a dia, por isso procure se dedicar ao cotidiano. A tensão lunar com Saturno e Marte tende a surgir como um alerta à vida social, o que evidencia a importância de filtrar seus contatos e preservar sua intimidade.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente não querer controlar tudo e busque trocar ideias com o entorno. Sua postura na gestão do cotidiano tende a ficar controladora frente à tensão lunar com Saturno e Marte, o que dificulta a relação com as pessoas e lhe deixa suscetível ao estresse mental e física.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso não encarar as críticas negativas do entorno imediato como falimento pessoal, já que elas podem lhe ajudar a se aprimorar, como apontam Mercúrio e Urano harmonizados à Lua. Desafios de natureza intelectual tendem a render preocupações e estresse. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Procure articular ideias com seus pares, pois isso tende a ter efeito positivo no processo de gestão, visto a harmonia lunar com Mercúrio e Urano. Falhas estratégicas podem colocar em risco a estabilidade patrimonial, por isso tente diminuir os gastos e focar no planejamento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque sair da defensiva e abrir a mente para outras propostas. A inflexibilidade tende a colocar em risco o bem-estar interpessoal e afetar o andamento das ações planejadas em parceria, como alerta a tensão lunar com Saturno e Marte. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso evitar tomar decisões e se permitir relaxar por meio de lazeres intelectuais. Os desafios podem abalar sensivelmente a autoconfiança frente à tensão lunar com Saturno e Marte. Além disso, você pode se predispor a ações sem amadurecimento. Atenção redobrada!

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure dar valor ao recolhimento e nutrir a mente com atividades que lhe faça pensar fora do tradicional. Este momento tende a se revelar complicado, visto que a Lua tensionada a Saturno e Marte pode evidenciar conflitos causados por posturas arrogantes e defensivas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente não centralizar responsabilidades e busque valorizar a articulação de ideias e ações em parceria, como sinaliza a harmonia lunar com Mercúrio e Urano. A Lua segue em tensão com Saturno e Marte, podendo evidenciar desafios que pedem autocontrole emotivo e senso estratégico.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso evitar se envolver em polêmicas. Procure se ocupar com o planejamento do dia a dia, que é favorecido com ideias ousadas. Discordâncias tendem a marcar presença agora, o que aumenta a chance de discussões, conforme alerta a Lua tensionada a Saturno e Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque reduzir o ritmo, atuar com prioridades e reservar momentos para descansar e se divertir. A tensão lunar com Saturno e Marte tende a evidenciar problemas na gestão do dia a dia e do trabalho em curso, o que acaba causando desgaste mental e físico.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

O recolhimento pode ser favorável ao bem-estar mental. Conflitos interpessoais tendem a tomar corpo frente à tensão lunar com Saturno e Marte, devida a intolerância e a agressividade que permeiam as dificuldades. Sendo assim, procure evitar o convívio forçado.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure diminuir o ritmo trabalho e busque resgatar as afinidades intelectuais. Atenção! Este momento tende a se revelar tenso na gestão da vida cotidiana e nas parcerias por conta da complexidade dos obstáculos e os conflitos de autoridade que podem aflorar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 9 de janeiro (09/01)

Tags