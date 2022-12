Horóscopo do dia (17/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 17 de dezembro (17/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 17 de dezembro (17/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Vênus e Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante minimizar conflitos de vaidade que possam surgir em ambientes competitivos, devido a tensão lunar com Vênus e Mercúrio. Sua confiança tende a se elevar no trato humano, o que lhe permite articular parcerias sólidas e direcionadas para questões específicas.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente não descuidar do bem-estar pessoal, evitando se sobrecarregar neste momento. Um forte senso estratégico tende a aflorar com a harmonia entre Lua, Marte e Saturno, o que ajuda com o estabelecimento de objetivos e a eficácia das ações na gestão do dia a dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure cultivar discrição social e bom senso nos gastos com o lazer, devido à tensão lunar com Vênus e Mercúrio. Aflora sua força interior, levando-lhe a atuar de modo confiante na defesa dos interesses pessoais, sobretudo frente a situações que favoreçam suas metas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A tensão lunar com Vênus e Mercúrio tende a alertar para evitar tomar decisões sem analisar os interesses do entorno. Sua percepção dos desafios pode ficar mais apurada, o que ajuda com uma tomada de postura mais firme para colocar em prática as devidas ações.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque não esquecer dos hábitos que garantem seu bem-estar, conforme alerta a tensão lunar com Vênus e Mercúrio, separando momentos para se cuidar. A união em prol de interesses comuns pode se fazer presentes em suas parcerias, ajudando com a gestão do trabalho e do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Devido à tensão lunar com Vênus e Mercúrio, procure ser responsável no usufruto do lazer, fazendo escolhas mais sensatas. Sua postura tende a ganhar eficiência na gestão dos aspectos práticos da vida cotidiana, o que lhe ajuda a consolidar processos e otimizar recursos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure superar diferenças alimentadas por egos feridos, conforme alerta a tensão lunar com Vênus e Mercúrio. Lua, Marte e Saturno harmonizados tendem a promover amadurecimento dos vínculos sociais, além do fortalecimento das parcerias intelectuais e de trabalho.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente evitar manifestar insatisfação acerca das frustrações, visto que a tensão lunar com Vênus e Mercúrio demanda discrição. Sua postura tende a ficar mais segura para enfrentar os contratempos. Isso pode lhe permitir direcionar esforços para as prioridades desta fase.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Dada a tensão lunar com Vênus e Mercúrio, é preciso evitar misturar finanças e relacionamentos para não afetar os vínculos de confiança. Lua, Marte e Saturno harmonizados tendem a sugerir um momento de maior conexão nos interesses que permeiam suas parcerias, o que ajuda na articulação de acordos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure não ignorar suas necessidades emocionais, como recomenda a tensão lunar com Vênus e Mercúrio. Suas ações tendem a ser guiados por um apurado senso de responsabilidade nessa fase e isso lhe ajuda a colocar em dia suas tarefas e a melhorar a gestão orçamentária.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É importante manter discrição frente à tensão lunar com Vênus e Mercúrio, buscando se preservar de possíveis interferências externas. Ao ter uma maior consciência das suas potencialidades, você tende a agir com segurança frente ao que mais lhe interessa.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

A exposição social pode ser fundamental, já que a tensão lunar com Vênus e Mercúrio demanda uma postura discreta e voltada ao bem-estar pessoal. O recolhimento de forças tende a se revelar necessário como estratégia para articular ações frente aos contratempos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 16 de dezembro (16/12)

Tags