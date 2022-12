Horóscopo do dia (15/12): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 15 de dezembro (15/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 15 de dezembro (15/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O momento demanda autocuidado! A Lua segue harmonizada a Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão, o que pode promover um prazeroso envolvimento com o dia a dia, em meio ao exercício do pensamento crítico e criativo. Mas procure evitar se exceder no ritmo de trabalho.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante minimizar o impacto de algumas ações no seu orçamento. Neste momento, você tende a criar oportunidades em benefício da vida cotidiana ao adotar mente aberta e uma postura versátil, visto a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque ter moderação ao expor opiniões. A harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão tende a despertar posturas amigáveis e adaptáveis no trato humano. Mas é importante manter discrição frente a temas sensíveis para a coletividade, sobretudo agora.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Prudência social tende a se revelar necessária nesta fase. A versatilidade no trato humano pode permitir você extrair o melhor dos sentimentos e do pensamento crítico das pessoas, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure não exagerar e tente eliminar os riscos. Pensar fora de esquemas tradicionais tende a lhe ajudar a versatilizar recursos no cotidiano, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão. Mesmo assim, o momento demanda ainda mais atenção aos gastos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É preciso não negligenciar a introspecção necessária em tempos de Lua Minguante. Sua desenvoltura tende a permitir você trocar conhecimento e agregar o entorno imediato em prol do bem comum, devido a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure evitar assumir responsabilidades que não consegue dar conta. O pensamento criativo e estratégico tende a tomar corpo frente à harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão, o que contribui com a gestão dos desafios.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Que tal tentar evitar excessos? O usufruto de prazeres sofisticados tendem a ganhar corpo com a Lua harmonizada a Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão, mas busque não descuidar da estabilidade financeira e da privacidade, pois é fundamental ter bom senso.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É fundamental manter discrição e evitar correr riscos. Suas ambições profissionais tendem a se elevar frente à harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão, o que lhe faz dar valor aos seus talentos em prol de oportunidades profissionais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque evitar tomar decisões sem analisar com a devida cautela nesta fase. Seu olhar pode se expandir em busca de experiências transformadoras, o que faz você se abrir a cenários de mudança, dada a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Como a Lua se encontra minguante, procure ter prudência ao promover ações que afetem o orçamento. A relação harmoniosa da Lua com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão tende a lhe fazer melhorar a qualidade da vida íntima, o que lhe deixa mais criteriosa e sofisticada.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Busque ter cautela ao expor opiniões críticas. Sua postura tende a ficar mais exigente nas experiências de âmbito coletivo, fazendo-lhe selecionar contatos que agreguem valor à sua vida, visto a harmonia lunar com Mercúrio, Vênus, Urano e Plutão.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

