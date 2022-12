Horóscopo do dia (10/12): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 10 de dezembro (10/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 10 de dezembro (10/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro de Vênus e Mercúrio.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Atividades intelectuais tendem a ganhar sua atenção, seja no âmbito estudantil, seja no de planejamento e gestão. Vênus no setor do trabalho pode lhe fazer se dedicar de maneira prazerosa às demandas do dia a dia e aperfeiçoar sua imagem no meio profissional.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O usufruto de lazeres ligados ao intelecto tende a ser favorecido, especialmente intercâmbios e viagens que lhe faz ampliar conhecimentos e enriquecer sua bagagem cultural. O setor espiritual recebe a influência de Vênus, podendo conectar você com seu lado criativo e os prazeres.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Tente fortalecer o círculo de confiança. O ingresso de Vênus no setor íntimo e seu encontro com Mercúrio podem evidenciar um momento de introspecção emotiva favorável ao autoconhecimento, deixando-lhe mais consciente do que precisa e lhe predispõe ao usufruto de prazeres seletivos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Busque se abrir ao diálogo e se ter empatia. Com Vênus no setor de relacionamentos, prazeres coletivos podem ganhar corpo, o que gera sinergia afetiva. O encontro com Mercúrio tende a ajudar com um maior entendimento sobre as necessidades do entorno e das suas no âmbito das parcerias.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

As parcerias de trabalho se fortificam em meio a um convívio agradável. O cotidiano tende a se revestir de prazeres singulares com Vênus no setor das rotinas, até do pontos de vista intelectual e do planejamento do dia a dia, já que o referido astro encontra Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Este momento astrológico tende a ser favorável para os lazeres culturais e os intercâmbios, o que lhe faz conciliar simpatia e inteligência no trato humano. Vênus passa a transitar na área de prazeres, podendo despertar seu lado sedutor e lhe deixa em destaque no meio social.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure cuidar da sua casa com carinho. Além disso, busque valorizar as trocas afetivas e intelectuais na convivência com o entorno imediato. A vida doméstica tende a se revelar emocionalmente confortante e também mais prazerosa do ponto de vista da gestão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Intercâmbios culturais podem ganhar corpo. Sua simpatia tende a aflorar no trato humano com Vênus na área comunicativa, o que favorece seus contatos em diversas áreas. Este momento astrológico acaba se mostrando favorável para conquistar o entorno com inteligência e jogo de cintura.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante exercitar o pensamento criativo, a fim de otimizar os recursos. A passagem de Vênus para a casa material tende a lhe levar a investir no lado prazeroso da vida para ter bem-estar emocional. Isso demanda maior atenção às finanças, a fim de evitar gastos desnecessários.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A autoestima e a inteligência emotiva podem se elevar, guiando você em prol dos seus objetivos. Sua beleza exterior e interior tendem a aflorar com Vênus em seu signo, o que causa impacto positivo em seu desempenho em diversos âmbitos, do pessoal ao profissional.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure perceber que é possível aperfeiçoar sua capacidade de gestão em momentos mais difíceis. As adversidades podem impactar de modo considerável seu equilíbrio emotivo com Vênus na área de crise. Contudo, busque não deixar isso abale a autoconfiança e a autoestima.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Durante esta fase você pode ter uma prazerosa articulação de interesses. Gentileza e empatia tendem a lhe permitir harmonizar sua relação com o entorno, pois o ingresso de Vênus no setor de amizades deixa você mais sensível aos aspectos humanos que se fazem presentes em suas vivências.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

