Horóscopo do dia (05/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 5 de dezembro (05/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 5 de dezembro (05/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio e Vênus interferindo no Zodíaco.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mercúrio e Vênus adentram a área profissional, o que tende a despertar você para o lado prazeroso do trabalho. O momento astrológico pode favorecer a organização prática da vida. Contudo, as demandas interpessoais afloram, levando-lhe a se dedicar à coletividade.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure cultivar paz interior e prazeres sublimes. O céu da semana tende a evidenciar que é preciso se dedicar à vida privada do ponto de vista individual e também do familiar, visto que até domingo a Lua transita entre seu signo e a área doméstica.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

O autoconhecimento tende a ganhar corpo com Mercúrio e Vênus no setor íntimo. Este momento astrológico pode evidenciar um maior envolvimento com os contratempos, o que demanda equilíbrio emocional e uma constante capacidade de ajuste prático e interpessoal.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Intercâmbios culturais podem tomar corpo com Mercúrio e Vênus na casa dos relacionamentos. O céu da semana tende a despertar seu lado fraterno, mas busque estabelecer limites para que as demandas coletivas não prejudiquem seu bem-estar físico e financeiro.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Seu lado empreendedor tende a se despertar nesta fase e isso guia você em prol de suas ambições. É importante buscar aperfeiçoar a gestão do dia a dia, deixando-o mais funcional e agradável, visto que Mercúrio e Vênus adentram o setor das rotinas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Lazeres culturais tendem a ganhar força neste momento. O céu da semana pode destacar um amadurecimento sobre interesses que cercam sua vida e dos obstáculos relacionados, visto que a Lua transita entre a área espiritual e a de crise, passando pela fase cheia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Mercúrio e Vênus na área familiar tendem a levar ao envolvimento prazeroso na vida doméstica. Este momento astrológico pode favorecer o amadurecimento de vínculos interpessoais, o que demanda consciência das dificuldades e uma postura disposta a negociar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Com Mercúrio e Vênus adentrando a casa comunicativa, a articulação de ideias tende a se revelar útil e prazerosa. É fundamental apostar nas parcerias nos empreendimentos em curso, assim como compreender a necessidade de se fazer acordos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Esta fase astrológica tende a impulsionar você a priorizar pelo bem-estar do ponto de vista das rotinas e também da qualidade de suas experiências. Suas habilidades de gestão podem ganhar mais versatilidade com Mercúrio e Vênus adentrando a casa material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Sua postura pode se revestir de empatia, sensualidade e uma comunicação bem articulada, considerando o ingresso de Vênus e Mercúrio em seu signo. O céu da semana tende a indicar um momento de aperfeiçoamento das relações que acabam fortalecendo o círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É fundamental exercitar a empatia no trato humano para fortalecer a união com o entorno imediato. Mercúrio e Vênus no setor de crise tendem a elevar a consciência das adversidades, mas eles também demandam discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mercúrio e Vênus adentram a casa das amizades, podendo despertar solidariedade. O aperfeiçoamento de ideias em favor da gestão do dia a dia tende a ser oportunidade durante esta fase, o que exige capacidade de articulação interpessoal.

