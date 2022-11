Horóscopo do dia (10/11): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 10 de novembro (10/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 10 de novembro (10/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Marte.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Durante este momento, procure ser diplomática ao expor suas opiniões para não magoar as pessoas. O pensamento estratégico tende a ganhar corpo com a passagem da Lua pelo setor das ideias, o que permite que você estruture ações de curto a longo prazo.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque agir com ética e respeito às parcerias. Suas ambições podem se elevar com a Lua no setor material se aproximando de Marte e em harmonia com Saturno, enquanto que você fica mais exigente e competitiva, demandando cuidado para não afetar a dinâmica interpessoal.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Conforme alerta Netuno tensionado, tente não deixar que possíveis frustrações lhe abalem emocionalmente. Autoconfiança elevada e senso estratégico tendem a marcar presença em sua postura com a Lua em seu signo e isso lhe permite articular ações nesta fase.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Que tal se libertar de ilusões? As dificuldades podem despertar em você persistência. Contudo, é preciso compreender a importância das pausas para estruturar o pensamento e articular ações de longo prazo, já que Lua e Marte se aproximam no setor de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure evitar criar expectativas de reciprocidade que o entorno não possa corresponder. Lua e Marte no setor das amizades e em harmonia com Saturno podem despertar em você compromisso com as parcerias, o que ajuda com a articulação de iniciativas em grupo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque evitar que a competitividade atrapalhe suas relações de trabalho, conforme alerta a tensão com Netuno. Fortes ambições tendem a guiar você durante este ciclo, o que faz você se dedicar física e mentalmente em prol de suas iniciativas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Devido à tensão netuniana, tente se libertar de obsessões e ter consciência de que nesse momento nem todas as ideias conseguem encontrar espaço de desenvolvimento. Sua postura tende a ser marcada por coragem e persistência frente ao encontro Lua-Marte no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure evitar se expor de maneira indevida, a fim de não se fragilizar, inclusive do ponto de vista emotivo, devido a Netuno tensionado. O recolhimento tende a se revelar essencial para alcançar fortalecimento interior, o que lhe ajuda a colocar corpo e mente em ordem.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente não ser intolerante com as diferenças, agindo de modo diplomático para sanar conflitos, como alerta Netuno tensionado. Transitando na casa dos relacionamentos, a Lua encontra Marte, podendo lhe deixar focada nas ações em parceria e confiante na defesa do que você acredita.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Do ponto de vista humano, busque resgatar a empatia e flexibilizar o discurso. Proatividade e senso crítico tendem a se mostrar fortes aliados na gestão do cotidiano, visto que a Lua em trânsito pelo setor das rotinas encontra Marte e se harmoniza com Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure encarar a cautela como aliada. Você tende a ficar mais criteriosa com relação a suas experiências. Mesmo que sua postura decidida posa lhe levar a conseguir o que deseja, é preciso ter atenção com os gastos financeiros e também atuar com diplomacia no trato humano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Os ânimos tendem a esquentar durante esta fase a ponto de gerar conflitos. Eleva-se sua força de vontade frente ao encontro Lua-Marte, o que lhe ajuda a lidar com os contratempos. Mas é importante respeitar o tempo de maturação das situações, conforme sinaliza Saturno.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

