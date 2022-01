Horóscopo do dia (11/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 11 de janeiro (11/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 11 de janeiro (11/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Dada a tensão lunar com Mercúrio e Saturno, tente usar a diplomacia para resolver conflitos interpessoais. Dia marcado por práticas inovadoras, visto que Lua na área material encontra Urano e se harmoniza com Sol, Vênus e Plutão. Procure otimizar os recursos disponíveis.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não ter pressa em colocar suas ideias em prática, já que Mercúrio e Saturno quadram com a Lua. A Lua em seu signo encontra Urano e forma trígonos com Sol, Vênus e Plutão, podendo promover expansão criativa e transformadora do pensamento que lhe tira do lugar-comum.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque flexibilizar o discurso e evitar críticas excessivas com o entorno, devido a Mercúrio e Saturno tensionados. Você poderá superar os desafios com engenhosidade, seguindo por vias alternativas, visto que a Lua se harmoniza com Urano, Sol, Vênus e Plutão no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente prezar por qualidade nos contatos e ser discreta quanto à vida privada, dada a tensão com Mercúrio e Saturno. A articulação interpessoal pode se mostrar prazerosa, agregando valor às suas vivências, pois a Lua se harmoniza com Urano, Sol, Vênus e Plutão no circuito de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Devido à tensão com Mercúrio e Saturno, o trato humano pode ficar sujeito a divergências ideológicas, pedindo diplomacia. Você tende a executar as demandas de trabalho de modo criativo, conforme indica a harmonia lunar com Urano, Sol, Vênus e Plutão no circuito profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Atenção às tarefas de rotina, pois Mercúrio e Saturno tensionados sugerem negligência com o básico. Lua e Urano unidos na área espiritual tendem a expandir o pensamento e lhe deixar aberta a ideias transformadoras, já que a Lua forma trígonos com Sol, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como a interação social fica fragilizada, busque se preservar de interferências externas. Ideias arrojadas tendem a aflorar, dando toques diferenciados à rotina e contribuindo com a gestão patrimonial, pois a Lua encontra Urano no setor íntimo e forma trígonos com Sol, Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É possível que divergências ganhem corpo na ausência de diplomacia, como alertam Mercúrio e Saturno tensionados. A vivência social pode se revelar prazerosa e culturalmente fértil, pois a Lua encontra Urano no setor de relacionamentos e forma trígonos com Sol, Vênus e Plutão na casa comunicativa.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente flexibilizar a postura com seus conviventes, pois Mercúrio e Saturno tensionados apontam conflitos. Abordagens diferenciadas podem dar versatilidade ao dia a dia e gerar bem-estar, como aponta a harmonia lunar com Urano, Sol, Vênus e Plutão no segmento cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Talvez seja necessário planejar os gastos financeiros. Momento marcado por prazeres que contribuem com a sinergia nos grupos que integram o dia a dia e com a cumplicidade no círculo afetivo, já que a Lua encontra Urano no setor social e forma trígonos com Sol, Vênus e Plutão em seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure exercitar o senso crítico e estruturar o pensamento. A Lua encontra Urano na área familiar e forma trígonos com Sol, Vênus e Plutão, podendo dinamizar o cotidiano e contribuir com a superação dos desafios, embora Mercúrio e Saturno tensionados demandem planejamento estratégico.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque ser discreta quanto aos desafios pessoais, como alertam Mercúrio e Saturno tensionados. Afloram ideias arrojadas com a conjunção Lua-Urano no setor comunicativo, ajudando com intercâmbios culturais e com a imagem pública, pois a Lua se harmoniza com Sol, Vênus e Plutão na área de amizades.

