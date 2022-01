Horóscopo do dia (07/01): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 7 de janeiro (07/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 7 de janeiro (07/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão envolvendo Lua, Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente avaliar as situações de modo imparcial e zelar pelo descanso, o que é primordial ao seu bem-estar. As emoções podem oscilar frente à tensão envolvendo Lua, Marte e Netuno no eixo crise-espiritualidade, abalando sua percepção sobre as questões que exigem enfrentamento.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque respeitar seus limites e dar atenção às questões pessoais que aguardam providências. Lua, Marte e Netuno persistem tensionados entre a casa das amizades e a íntima, revelando conflito entre o público e o privado, que se não for bem administrado tende a lhe dar prejuízos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso não se deixar levar por um entorno provocador e demonstrar serenidade ao encarar os desafios. As parcerias profissionais tendem a ficar instáveis frente à tensão envolvendo Lua, Marte e Netuno no segmento trabalho-relacionamentos, de forma que os atritos podem atingir grandes proporções.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Os acontecimentos tendem se tornar complicados. Por isso, tente evitar lhes dar um peso maior, cultivando perseverança. A autoconfiança pode sofrer forte abalo nessa fase, marcada pela tensão envolvendo Lua, Marte e Netuno entre as áreas relacionadas à espiritualidade e ao cotidiano.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque ter cautela, consciência dos riscos e planejamento de atividades para que não afetem as finanças. Os instintos afloram de modo intenso diante da tensão entre Lua, Marte e Netuno no eixo intimidade-lazer, o que lhe faz se lançar com irresponsabilidade em prazeres momentâneos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure demonstrar empatia e solidariedade. Lua, Marte e Netuno persistem tensionados no segmento relacionamentos-família, dando energia a conflitos interpessoais. Diplomacia é fundamental ao lidar com pessoas de forte temperamento, evitando cobranças ou mesmo forçar a convivência.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente evitar idealizações e busque dar espaço aos outros. A sensibilidade tende a aflorar com Lua, Marte e Netuno aspectados no eixo cotidiano-comunicação, o que lhe leva a criar expectativas de realização que às vezes não condizem com a realidade e a reagir de modo dramático diante dos conflitos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Mais atenção para não negligenciar seu bem-estar físico e financeiro, como alerta Marte na área material tensionado à Lua e Netuno. Este momento astrológico pode despertar empatia na relação com o entorno, levando-lhe a priorizar as necessidades alheias, inclusive em detrimento das suas próprias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque cultivar serenidade, se mostrar respeitosa e apaziguar os ânimos em situações de conflito. Posturas passionais podem aflorar na vida em família com a tensão Lua-Marte-Netuno entre o setor doméstico e seu signo, o que tende a possibilitar atritos e dificultar a gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É importante não deixar que falte objetividade na gestão das responsabilidades e cultivar autocontrole emotivo ao lidar com os contratempos, como alerta Marte tensionado na área de crise. O pensamento pode se revestir de subjetividade com Lua e Netuno conjuntos no setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Que tal ponderar antes de gastar e cultivar prudência social? O bem-estar emocional pode buscar suporte material com Lua e Netuno conjuntos no setor financeiro, o que pede cautela no orçamento, pois a impulsividade aflora de maneira prejudicial com Marte tensionado à referida dupla.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como alerta a tensão da mencionada dupla com Marte no setor do trabalho, tente ficar atenta às responsabilidades para que metas e prazos não sejam afetados. Os processos subjetivos se podem intensificar com Lua e Netuno conjuntos em seu signo, nutrindo as reflexões e o pensamento criativo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

