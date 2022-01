Horóscopo do dia (06/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 6 de janeiro (06/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 6 de janeiro (06/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua e Netuno.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure cultivar objetividade e serenidade, evitando agir com imprudência ao resolver os contratempos. O emocional pode ficar instável com Lua e Netuno conjuntos no setor de crise e tensionados a Marte na área espiritual, o que compromete a autoconfiança e lhe predispõe a reações dramáticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A vontade de ser útil e de oferecer conforto emotivo pode ser perceptível. Cuidado, porém, para que o envolvimento nos dramas alheios não lhe afetem. Lua e Netuno se aproximam na área de amizades, o que tende a lhe sensibilizar frente às necessidades das outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente evitar brigas e administrar as adversidades com serenidade. Seu desempenho profissional pode se nutrir de intuição e criatividade, já que a Lua transita no setor do trabalho e encontra Netuno. Os instintos podem aflorar de modo agressivo frente a conflitos interpessoais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente amenizar a ansiedade e busque não agir com pressa. Situações complicadas podem abalar seu equilíbrio emotivo e ainda abrir caminho para desgaste, considerando o encontro entre Lua e Netuno no setor espiritual e as quadraturas de ambos com Marte na casa das rotinas. Descanso é fundamental!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É importante conhecer os limites e agir com cautela. Procure ser mais seletiva e evitar gastos em demasia. Este momento astrológico tende a ser favorável para cultivar quietude e a usufruir de prazeres no âmbito da vida privada, já que Lua e Netuno se aproximam no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Durante esta fase, dramas familiares e vínculos abusivos podem aflorar, o que demanda posicionamento seguro e também diplomático. As relações pessoais tendem a encarar obstáculos que comprometem a qualidade do convívio, como sugere a tensão envolvendo Lua, Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque encarar os acontecimentos com serenidade e não pressionar seus conviventes. A comunicação envolvendo os processos do dia a dia pode assumir contornos dramáticos com Lua, Marte e Netuno tensionados, afetando o convívio com o entorno e a qualidade da rotina.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante não exagerar nos gastos, nem deixar de lado seu bem-estar. A conjunção Lua-Netuno pode lhe fazer valorizar o prazer como meio de escapar da monotonia e lhe sensibilizar ao apelo emocional dos amigos. Busque se permitir momentos felizes, mas sendo prudente em suas escolhas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente suavizar sua postura e administrar possíveis atritos. Lua e Netuno se aproximam na área familiar, sugerindo que o entorno imediato podem demandar acolhimento emotivo, o que tende a contrastar com sua atual postura mais agressiva, visto Marte tensionado em seu signo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque conciliar reflexão e prática e cultivar resiliência. A subjetividade pode aflorar no pensamento e no discurso com Lua e Netuno conjuntos no setor das ideias e da comunicação, o que lhe faz divagar sobre questões que demandam objetividade, já que ambos quadram com Marte na área de crise.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente manter a discrição sobre suas posses. A criatividade e a generosidade nas relações humanas podem aflorar na gestão prática da vida com Lua e Netuno se aproximando na área material. Como Marte quadra com os referidos astros no setor de amizades, procure evitar dispor de recursos livremente, evitando prejuízos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Afloram frustrações com relação à vida profissional, mas busque evitar dramas. Sensibilidade e intuição tendem a ficar mais fortes com o encontro entre Lua e Netuno em seu signo, o que pode lhe fazer atribuir maior peso aos aspectos subjetivos de suas vivências.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 5 de dezembro (05/01).

Tags