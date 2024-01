Participantes BBB 24: lista completa de nomes divulgados pela Globo

Uma parte dos brothers, 18 selecionados no total, é apresentada hoje , sexta-feira, 5 de janeiro (05/01), no Big Day , enquanto o público escolhe mais dois integrantes no programa “Fantástico”. A dupla entrará no mesmo dia do elenco original na casa mais vigiada do Brasil.

A Camarote Yasmin Brunet é carioca, tem 35 anos, trabalha como modelo e é acostumada com a fama das redes sociais. Na vida pessoal, a loira se declara como "filha do mar" e já namorou o surfista tri-campeão mundial Gabriel Medina. Ela é filha da modelo e empresária Luíza Brunet.

O Camarote MC Bin Laden é natural de São Paulo (SP), e é um cantor e compositor de funk paulista brasileiro. Conhecido pelo sucessos do funk "Tá tranquilo, tá favorável" e "Passinho do Faraó", Bin Laden é o primeiro Camarote confirmado no BBB 24.

Veja assim que divulgado pela Globo os brothers e sisters que fazem parte da composição do grupo Camarote no BBB 24.

O ex-integrante do grupo Os Travessos, o cantor Rodrigo Fernando do Amaral Silva é mais conhecido pelo seu nome artístico, Rodriguinho .

Aos 45 anos, o cantor Rodriguinho está em seu terceiro casamento, com cinco filhos e duas netas. O primogênito, Gaab, também entrou no cenário musical.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo compõe o grupo do Camarote no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

A cantora já abriu o show da norte-americana Beyoncé em turnê no Brasil, mas confessa que "estava tão apavorada" que não conseguia curtir o momento.

Antes de entrar no BBB 24, Wanessa pediu autorização para o filho mais velho, pois estaria confinada durante o aniversário do herdeiro.

Após mais de 20 anos separados, a artista voltou a se relacionar com Dado Dolabella.





Lista dos participantes do BBB 24: Pipoca

Veja assim que divulgado pela Globo os brothers e sisters que fazem parte da composição do grupo Pipoca no BBB 24.

Leidy Elin

Leidy Elin no BBB 24: conheça a participante do grupo Pipoca Crédito: Divulgação/ Globo

A Pipoca Leidy Elin é natural de São Gonçalo (RJ) e trabalha como operadora caixa de uma loja de roupas esportivas. Considerada comunicativa, ela também trabalha como trancista, faz faculdade de Direto e sonha em ser advogada.

Maycon

Além de Maycon, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Pipoca Crédito: Divulgação/GShow

O Pipoca é natural de Balneário Camboriú (SC), é formado em História e em Jornalismo, mas atua como cozinheiro.



Lucas Pizane

Além de Lucas Pizane, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Pipoca Crédito: Divulgação/ gshow

O Lucas Pizane é baiano, tem 22 anos, e é músico. Depois de integrar duas bandas, Pizane, que também estuda Produção Cultural, segue em carreira solo.

Deniziane

Deniziane no BBB 24: conheça a participante do grupo Pipoca Crédito: Divulgaçaõ/ Gshow

A Pipoca Deniziane é natural de Esmeraldas, Minas Gerais e é fisioterapeuta. Antes de ser escolhida para a nova edição do Big Brother Brasil, a sister já ficou com Diogo Pretto, ex-integrante do BBB 11, em um Carnaval de Salvador, Bahia.

Marcus Vinicius

Além de Marcus Vinícius, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Pipoca Crédito: Reprodução/GShow

O Pipoca Marcus Vinícius é natural de Belém (PA) e trabalha em uma empresa de aviação. Marcus faz aulas de canto e atuação. Já fez musical e sonha em investir mais na profissão. Atualmente é comissário de voo.

Beatriz Reis

Além de Beatriz, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça a Pipoca Crédito: Reprodução/GShow

A Pipoca Beatriz é natural de São Paulo (SP) e é vendedora em mercado de roupas. A participante tem 23 anos de idade e sonha em ser atriz. Grande fã de Xande de Pilares, a sister já trabalhou como camelô, vendedora de frutas, babá, figurante, roteirista, apresentadora no Brás.

Matteus

Matteus é pipoca no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow

O Pipoca Matteus é natural de Alegrete (RS), é estudante de engenharia agrícola e já participou do Mister Brasil. Matteus tem uma história tocante, pois foi abandonado pelo pai quando sua mãe ainda estava grávida e sofreu bullying na infância.

Nizam

Nizam é pipoca no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow

Nizam tem 32 anos de idade e já viajou para 62 países e conheceu 140 cidades. O novo participante do BBB 24 é paulista e trabalha como executivo de contas internacional.

Ele já escapou até de um vulcão em erupção na Nova Zelândia. Nizam havia combinado de conhecer o White Island com um amigo, mas chegou atrasado e foram para outro vulcão.

“O White Island entrou em erupção e matou oito pessoas do meu navio”, revela.

Giovanna

Giovanna é pipoca no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow

A Pipoca Giovanna é natural de Maceió (AL) e é assistente social. A participante Giovanna tem 23 anos e vive um relacionamento aberto com o seu primeiro namorado. Vem de uma família grande e é a segunda de sete irmãos.

Alane

Alane é pipoca no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow

A Pipoca Alane é de Belém (PA), mas se mudou recentemente para São Paulo para estudar teatro e tentar a carreira de atriz, além de crescer como influenciadora digital. A participante Alane é modelo e bailarina, e já foi meme em uma entrevista depois que ganhou o concurso "Rainha das Rainhas".

Alane também é conhecida por muitos internautas como a "Bruna Marquezine do Pará" por lembrar fisicamente a atriz.

Fernanda

Conheça a participante da Pipoca Fernanda Crédito: Divulgação/Globo

A carioca atua como confeiteira e modelo de lingerie, mas também já foi bailarina performática, dançando ao lado de vários Djs famosos.

Lucas Luigi

Conheça o participante Lucas Luigi da Pipoca Crédito: Divulgação/Globo

O participante Lucas Luigi tem 28 anos de idade e é de origem humilde. Ele trabalha como vendedor e instalador de piso e é natural do Rio de Janeiro.

É casado há 6 anos e é apaixonado pela a esposa, com quem tem um filho chamado Dominic, de três anos de idade.

Luigi disse que não leva desaforo para casa e quer ganhar o BBB para melhorar a vida de sua família e a de seu filho.



Lista dos participantes do BBB 24: Puxadinho

Veja assim que divulgado pela Globo os brothers e sisters que fazem parte da composição do novo grupo para o BBB 24: o Puxadinho.

Davi e Isabelle foram escolhidos pelo público para entrar na casa do BBB 24. Os demais entraram na casa por escolha dos brothers que já estavam em confinamento.

Isabelle

Isabelle, participante do puxadinho no BBB 24 Crédito: Digulgação/Globo

Natural de Manaus, Isabelle, de 31 anos, está determinada a compartilhar a cultura do Amazonas no programa. Possui uma formação em Letras e, embora tenha lecionado no passado, atualmente atua como dançarina e influenciadora digital na região.

Além disso, a manauara acumula títulos de concursos locais, tendo sido eleita Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo em 2016 e Rainha do Peladão em 2018.

Davi

Davi, participante do puxadinho do BBB 24 Crédito: Divlgação/Globo

Davi, um jovem de 21 anos, decidiu se inscrever pela primeira vez no reality show com o objetivo de trazer estabilidade financeira para sua família e realizar o pagamento integral de uma faculdade de Medicina.

Desde a infância, Davi enfrentou adversidades financeiras, começando a trabalhar precocemente para ajudar nas despesas domésticas. Aos oito anos, atuava como vendedor de água mineral e picolés nos ônibus de Salvador. Atualmente, o baiano desempenha o papel de motorista de aplicativo.

Davi revela que sua presença nas redes sociais é limitada devido à intensa rotina de sua vida. Em uma entrevista ao Gshow, ele compartilhou que criou uma conta no Instagram exclusivamente por causa do programa.

Raquele

Raquelle, participante do puxadinho no BBB24 Crédito: Reprodução/Globo

Raquele, natural de Conceição da Barra, mudou-se para Aracruz ainda na infância, ambas cidades localizadas no Espírito Santo.

Antes de ir ao BBB, ela desempenhava o papel de doceira, conciliando essa atividade com seus estudos na faculdade de Engenharia Mecânica. Além disso, Raquele e seu noivo administram um serviço de entrega de doces e açaí.



Juninho

Juninho, integrante do puxadinho no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

Antônio, de 41 anos, natural do Rio de Janeiro (RJ) e carinhosamente conhecido como Juninho, compartilha que sua jornada foi marcada por desafios.

Devido às dificuldades financeiras enfrentadas, o carioca ingressou no mundo do trabalho desde muito jovem, desempenhando funções variadas, como arquivista, contador, e até mesmo assumindo os papéis de vendedor de picolés e lingerie. Atualmente, ele se sustenta como motoboy e mototaxista.

Thalyta

Thalyta, integrante do puxadinho no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

Thalyta, de 26 anos, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e reside atualmente em Contagem. Atuando como advogada criminal, ela assegura que não será uma participante passiva no BBB24.

A integrante do puxadinho tem como objetivo utilizar o prêmio para auxiliar sua família, especialmente sua mãe, que se dedica a dois empregos para contribuir financeiramente com a família.

Michel

Michel, integrante do puxadinho no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

Michel, um mineiro de 33 anos, desempenha a função de professor de Geografia e simultaneamente se dedica aos estudos de Medicina Veterinária. Apaixonado pelo programa, ele revela ter se inscrito em 11 edições do reality.

Ele tem como meta conquistar o prêmio para alcançar estabilidade financeira e realizar seus sonhos. Seus planos incluem a compra de uma casa, o casamento com o namorado Renato, e a aposentadoria do pai, que, aos 77 anos, trabalha como motorista de caminhão.

Giovanna

Giovanna, participante do puxadinho no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

Giovanna, uma mineira de 27 anos, possui formação em Nutrição e fez sua inscrição para o Big Brother Brasil por três vezes.

Nascida em Belo Horizonte, atualmente reside em Contagem, na região metropolitana da capital. Além de suas atividades como nutricionista, ela compartilhava dicas sobre alimentação saudável em suas redes sociais, alcançando aproximadamente 40 mil seguidores antes de entrar no programa.

Lucas Henrique

Lucas Henrique, participante do puxadinho no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

Lucas Henrique, nascido e criado no Complexo da Maré, uma favela do Rio de Janeiro, almeja integrar o elenco do BBB24 com o intuito de ganhar o prêmio e transformar sua vida.

Desde os 14 anos, Lucas trabalhava na manutenção de computadores e, atualmente, aos 29 anos, é professor de Educação Física, especializado em Relações Étnico-raciais e está cursando mestrado em Educação.

Conhecido como Buda na capoeira, arte marcial que pratica desde os 9 anos, ele ministra aulas para cerca de 300 alunos, abrangendo crianças, adolescentes e adultos.

(Contribuiu Évila Silveira, Caynã Marques e Isabel Prado)