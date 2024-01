BBB 23: quem ganhou? Relembre como foi a 23ª edição

Participantes da 23° edição do BBB reunidos na casa; relembre momentos marcantes da edição Crédito: Reprodução/Globoplay

BBB 23: Casa de Vidro O programa começou com a tradicional “Casa de Vidro” , localizada em um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel concorriam a duas vagas para entrar na “casa mais vigiada do País”. Apesar de ter chamado a atenção pelo seu cabelo laranja e pela semelhança com Mitchell, de Modern Family, o cuiabano Manoel foi preterido e Paula e Gabriel Fop entraram no reality. BBB 23: Paula e Gabriel foram os escolhidos da Casa de Vidro; VEJA BBB 23: Formação de casais O romantismo tomou conta do reality. Vários casais se formaram ao longo do jogo e alguns até evoluíram para fora do programa, mas com vida curta, como foi o caso de Key Alves e Gustavo. Outro casal que deu o que falar foi Fred e Larissa, os brothers foram “shippados” desde o início pelo público e acabaram por ter um romance dentro da casa. Da mesma forma Sarah Aline e Ricardo Alface, que formaram um casal na reta final do programa.

Outros casais deram o que falar: Gabriel Fop e Bruna Griphao tiveram um relacionamento conturbado, com acusações até de toxicidade por parte dos que acompanhavam o reality. Gabriel Santana protagonizou momentos com Fred Nicácio e Sarah Aline. Ainda teve um casal que nunca aconteceu, entre a campeã Amanda e o lutador Cara de Sapato. Mesmo tendo apoio de muitos que assistiam ao programa, o romance nunca se concretizou. BBB 23: casais que se beijaram na primeira noite de festa; CONFIRA