Matteus no BBB 24: quem é o participante da Pipoca

Além de Matteus, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Pipoca

O Pipoca Matteus é natural de Alegrete (RS), é estudante de engenharia agrícola e já participou do Mister Brasil.

Durante a pandemia, ele viralizou com um vídeo ao lado de sua vó, chegando a 1 milhão de visualizações. Matteus disse que gosta de se posicionar e que entra no BBB para ganhar.

Matteus no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes

Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24. A votação acontecerá no programa “Fantástico”, apresentando 14 pessoas em potencial.

A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8.

Matteus no BBB 24: mais seis vagas fecham os 26 participantes da casa

Os 12 competidores que não foram selecionados passarão por mais uma triagem e disputam seis vagas na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, os próprios participantes escolherão quem deve entrar.

BBB 24: além de Matteus, conheça mais participantes