BBB 24: Prêmio de até R$ 3 milhões e decoração inédita; veja

Falta pouco para o 'BBB 24' e a TV Globo já revelou detalhes de como será a casa mais vigiada do Brasil; confira as últimas notícias do BBB 24

Apesar do spoiler, não foram divulgadas imagens da nova casa. Em um vídeo postado nas redes sociais da emissora, Tadeu Schmidt comenta: "Fabuloso!"

Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 2024, abriu o jogo sobre a nova edição do reality e soltou alguns spoilers sobre o programa que estreia daqui a exatos 30 dias. Com estreia no dia 8 de janeiro, o BBB tem sua estética temática já confirmada.

Big Brother Brasil 24: veja os spoilers contados por Tadeu Schmidt

Reels no Instagram Crédito: Reprodução / Instagram

"Todos prontos para o mundo encantado do #BBB24?", diz a legenda na publicação do Instagram. A ideia é que cada cômodo da casa inspire os participantes, que ainda não foram revelados, a criarem novas páginas de sua história e, claro, prendam toda a atenção do público.

BBB 24: o valor máximo do prêmio

Nesta sexta-feira, 8, a Globo revelou o valor máximo que o prêmio milionário do BBB pode atingir.

De acordo com o canal, o próximo campeão do reality pode levar para casa até R$ 3 milhões. Amanda Meirelles, campeã da 23ª edição, levou para casa R$ 2,88 milhões. Já Arthur Aguiar e Juliette, campeões do BBB 22 e BBB 21, respectivamente, ganharam R$ 1,5 milhão.

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro

Com data já marcada, algumas mudanças marcam a estreia do programa daqui a 30 dias: a música de abertura vai ganhar um remix com Alok, o Jogo da Discórdia virou "Sincerão" e muito mais.

Big Brother Brasil 24: Ana Maria falou sobre o spoiler do BBB 24 no Mais Você



A novidade foi revelada logo após Ana Maria Braga ser surpreendida com o Big Fone no 'Mais Você'. Ao vivo, ela disse que o público teria mais informações sobre a nova casa, pouco depois o vídeo de Tadeu foi divulgado.