Puxadinho no BBB 24: o que é a novidade nessa edição do reality?

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Anúncio da novidade foi feito por Boninho em julho deste ano. Confira o que é o Puxadinho no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) e o que se sabe sobre

Nesta sexta-feira, 5, o público começará a conhecer os participantes do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). O reality show deste ano contará com várias novidades, incluindo um grupo novo, além dos já conhecidos Camarote e Pipoca: trata-se do Puxadinho.



BBB 24: o que se sabe sobre o Puxadinho?

O anúncio do novo grupo foi feito por Boninho em julho deste ano. Ainda não se sabe como será a escolha dos participantes para esse grupo.



O que se sabe é que ele será apresentado durante o Fantástico de domingo, 7, trazendo a primeira votação da edição.