BBB 24: Com 26 participantes, público escolhe quem entra na casa

No Big Day , que acontece na próxima sexta-feira, 5, serão anunciados 18 participantes, entre integrantes da Pipoca e do Camarote.

Novos participantes do BBB 24 vão ser escolhidos pelo público

Já no domingo, 7, ao longo da exibição do "Fantástico", o público deve escolher mais duas pessoas, entre sete homens e sete mulheres, para entrar na casa.

Por fim, na segunda-feira, 8, data de estreia do programa, os integrantes que já estão na casa devem escolher mais seis pessoas, entre homens e mulheres, para entrar no jogo. A decisão será feita por meio de uma dinâmica.

Assim, a edição de 2024 começa com 26 participantes. São quatro a mais do que em 2023, no qual haviam 12 do grupo Camarote – que é formado por celebridades das mais diversas áreas – e 10 Pipocas – formado por anônimos.

