Big Day: Quando começa o BBB 24 e quem são os novos participantes?

A “casa mais vigiada do Brasil” já tem data para voltar a programação da televisão brasileira. A temporada de 2024 do reality show Big Brother Brasil (BBB) deve começar na próxima segunda-feira, 8. Mas antes do jogo começar, o anúncio dos participantes está previsto para esta sexta-feira, 5.



O anúncio acontece durante o dia todo nos intervalos da programação da TV Globo. Geralmente, os participantes são anunciados de forma intercalada entre os grupos “Camarote” e “Pipoca”. No “Camarote” ficam os influenciadores e celebridades, já na ala da “Pipoca” ficam as pessoas comuns.