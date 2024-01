Participantes do BBB 24: que horas começa a divulgação dos nomes?

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

O Big Day acontece durante o dia todo nos intervalos da programação da TV Globo. Geralmente, os participantes são anunciados de forma intercalada entre os grupos “Camarote” e “Pipoca”. No “Camarote” ficam os influenciadores e celebridades, já na ala da “Pipoca” ficam as pessoas comuns.

A temporada de 2024 do reality show Big Brother Brasil (BBB 24) começa na segunda-feira, 8. Mas antes do jogo começar, a divulgação dos participantes está previsto para esta sexta-feira, 5, e está sendo chamado pela emissora de Big Day .

Sem especificar um horário, mas informando que a divulgação dos nomes só deverá ocorrer na parte da tarde, o Gshow publicou: "Flashes do Big Day irão ao ar na programação da TV Globo desde o início do dia, com a divulgação dos perfis dos novos brothers e sisters ocorrendo na parte da tarde".

Prêmio de até R$ 3 milhões e decoração inédita; VEJA

Este ano, há ainda um terceiro grupo confirmado pelo diretor do programa, chamado Puxadinho. Internautas especulam que sejam participantes de outros reality shows da emissora.

Junto ao anúncio serão transmitidas lives para acompanhar a repercussão dos nomes no Globoplay.

BBB 24: o valor máximo do prêmio

O próximo campeão do reality pode levar para casa até R$ 3 milhões. Amanda Meirelles, campeã da 23ª edição, levou para casa R$ 2,88 milhões. Já Arthur Aguiar e Juliette, campeões do BBB 22 e BBB 21, respectivamente, ganharam R$ 1,5 milhão.

Spoiler do BBB 24 no Mais Você

A novidade foi revelada logo após Ana Maria Braga ser surpreendida com o Big Fone no programa "Mais Você" no dia 8 de dezembro. Ao vivo, ela disse que o público teria mais informações sobre a nova casa e pouco depois o vídeo de Tadeu foi divulgado.