Davi no BBB 24: quem é o participante do Puxadinho

Além de Davi, outros 12 candidatos disputam a votação do público por uma vaga na casa e competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o concorrente

O participante Davi tem 21 anos de idade e vem de origem humilde. Cresceu em meio a dificuldades financeiras, trabalhando desde cedo para contribuir com as despesas de casa. Aos oito anos começou a vender água mineral e picolé nos ônibus de Salvador para ajudar a colocar comida na mesa. "Não desejo para ninguém a infância que eu tive", adianta.

Davi é comprometido e vive seu primeiro relacionamento sério com uma mulher de 41 anos e revela que se identifica com mulheres maduras. "Menina mais nova dá muita dor de cabeça", comenta.

Davi no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes

Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes (um homem e uma mulher) para a composição do BBB 24. A votação foi liberada no programa “Fantástico”, apresentando quatorze pessoas em potencial, mas o Boninho, diretor do programa, confirmou em suas redes sociais na noite de domingo, 7, que uma das jogadoras desistiu durante o confinamento do hotel, restando apenas treze concorrentes.

A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8.

Davi no BBB 24: mais seis vagas fecham os 26 participantes da casa

Os 12 competidores que não foram selecionados passarão por mais uma triagem e disputam seis vagas na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, os próprios participantes escolherão quem deve entrar.

BBB 24: além de Davi, conheça mais participantes