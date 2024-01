Raquele no BBB 24: quem é a participante do Puxadinho

Além de Raquele, o Puxadinho apresentou mais 12 participantes no último domingo, 7, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça a Puxadinho

A nova edição do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) promete inovações no processo de votação e um número recorde de 26 participantes separados pelos grupos Camarote, Pipoca e Puxadinho. Mas no último domingo, 7, o público mais conheceu 13 participantes, entre eles Raquele.

A participante Raquele é capixaba e uma grande fã do reality, pois já se inscreveu para o BBB quatro vezes.

Raquele no BBB 24: conheça a Puxadinho

Natural do estado do Espírito Santo, Raquele tem 22 anos de idade, estuda Engenharia Mecânica e também é doceira. Ela acredita que o público vai gostar e se identificar com ela por ser "do povão".