Maycon no BBB 24: quem é o participante do Pipoca

Além de Maycon, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Pipoca

A nova edição do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) promete inovações no processo de votação e um número recorde de 26 participantes separados pelos grupos Camarote, Pipoca e Puxadinho. Mas nesta sexta-feira, 5, o público conhecerá apenas 18 competidores para o reality show, incluindo Maycon.

O Pipoca é natural de Balneário Camboriú (SC), é formado em História e em Jornalismo, mas atua como cozinheiro.

Maycon no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes

Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24. A votação acontecerá no programa “Fantástico”, apresentando 14 pessoas em potencial.