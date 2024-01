Participantes Camarote BBB 24: confira lista com todos os nomes

Veja a lista completa de participantes do Camarote Crédito: Divulgação/Globo

O Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) estreia na segunda-feira, 8, e apresentará um número recorde de participantes em relação às edições anteriores do reality — serão 26 competidores, entre os grupos Pipoca, Camarote e Puxadinho. Os famosos cotados para a participação no programa são distribuídos no Camarote, grupo que consiste em pessoas conhecidas pelo público brasileiro. Os anunciados variam entre atores e influenciadores, alguns com trabalhos conhecidos na rede Globo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Camarote BBB 24: conheça os participantes do grupo Veja abaixo lista completa dos nomes:

MC Bin Laden MC Bin Laden Camarote no BBB24 Crédito: Divulgação/ TV Globo O Camarote MC Bin Laden é natural de São Paulo (SP), e é um cantor e compositor de funk paulista brasileiro. Conhecido pelo sucessos do funk "Tá tranquilo, tá favorável" e "Passinho do Faraó", Bin Laden é o primeiro Camarote confirmado no BBB 24. Yasmin Brunet Yasmin Brunet é confirmada no grupo Camarote do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram A Camarote Yasmin Brunet é carioca, tem 35 anos, trabalha como modelo e é acostumada com a fama das redes sociais. Na vida pessoal, a loira se declara como "filha do mar" e já namorou o surfista tri-campeão mundial Gabriel Medina. Ela é filha da modelo e empresária Luíza Brunet. Vanessa Lopes Vanessa Lopes é Camarote no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow Vanessa Lopes de 22 anos é criadora de conteúdo e já possui mais de 30 milhões de seguidores na rede social TikTok. A participante já aparecia na lista de famosos cotados para integrarem o Camarote no BBB 24, o que influenciou os internautas a pesquisarem suas polêmicas. Uma delas envolve outra sister da edição, Yasmin Brunet.

Vinicius Rodrigues Vinicius Rodrigues é camarote no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow Vinicius Rodrigues, aos 29 anos, o atleta paralímpico e velocista no atletismo precisou decidir entre participar dos Jogos Paralímpicos em Paris ou integrar o BBB 24. Aos 19 anos, um acidente de moto alterou a vida Vinícius ao culminar na amputação de sua perna esquerda. Mas, ao receber a visita da campeã paralímpica Terezinha Guilhermina, seu novo foco virou ser um atleta profissional. Rodriguinho

O cantor Rodriguinho faz parte do Camarote no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

O ex-integrante do grupo Os Travessos, o cantor Rodrigo Fernando do Amaral Silva é mais conhecido pelo seu nome artístico, Rodriguinho.

Aos 45 anos, o cantor Rodriguinho está em seu terceiro casamento, com cinco filhos e duas netas. O primogênito, Gaab, também entrou no cenário musical. Wanessa Camargo Wanessa Camargo compõe o grupo do Camarote no BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo A cantora já abriu o show da norte-americana Beyoncé em turnê no Brasil, mas confessa que "estava tão apavorada" que não conseguia curtir o momento.