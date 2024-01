Michel no BBB 24: quem é o participante do Puxadinho

Além de Michel, o Puxadinho apresentou mais 12 participantes no último domingo, 7, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Puxadinho

A nova edição do reality show terá inovações no processo de votação e um número recorde de 26 participantes separados pelos grupos Camarote, Pipoca e Puxadinho.

O professor de Geografia, Michel, é mais um integrante do Puxadinho do BBB 24. O anúncio foi feito durante o Programa Fantástico exibido no último domingo, 8.

Além de entrar no BBB, os sonhos de Michel também de resumem em casar com o namorado, Renato, com uma festa bem bonita, ter uma casa, aposentar o pai e visitar o maior número de países possíveis.

Caso seja escolhido para o elenco, Michel confessa que terá que controlar seu lado “dominador” e que já sabe com quem provavelmente terá conflitos.

“Não suporto gente metida, folgada, que é mandona. Eu também sou um pouco mandão e acho que dois dominantes no mesmo lugar dariam muitos embates”, declara.

O professor também é fã da cantora Ivete Sangalo pela sua forma leve de viver. “Também admiro muito a história de vida dela”.

Michel no BBB 24 : votação no Fantástico define mais dois participantes

Além dos anúncios do Big Day, o público tem a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24.

A votação aconteceu no programa “Fantástico”, apresentando 13 pessoas em potencial. A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8.