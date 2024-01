Participantes Pipoca BBB 24: veja lista com todos os nomes

Veja a lista de brothers e sisters que estão no BBB 24 no grupo Pipoca; participantes disputam a chance de receber um prêmio milionário

O grupo Pipoca é formado por competidores anônimos que se inscreveram para participar do programa ao lado de famosos, no grupo Camarote. Os integrantes agora devem enfrentar mais uma adição, o Puxadinho, para alcançar o título de vencedor.

Deniziane

Deniziane no BBB 24: conheça a participante do grupo Pipoca Crédito: Divulgaçaõ/ Gshow

A Pipoca Deniziane é natural de Esmeraldas, Minas Gerais e é fisioterapeuta. Antes de ser escolhida para a nova edição do Big Brother Brasil, a sister já ficou com Diogo Pretto, ex-integrante do BBB 11, em um Carnaval de Salvador, Bahia.

Marcus Vinicius