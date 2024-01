Lucas Henrique no BBB 24: quem é o participante do Puxadinho

Além de Lucas Henrique, o Puxadinho apresentou mais 12 participantes no último domingo, 7, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça a Puxadinho

O jovem de 29 anos de idade é do Rio de Janeiro, professor de educação física, filho de uma empregada doméstica e tem esperança de encontrar o pa i- do qual nunca conheceu- caso entre no reality show. Frequenta uma igreja evangélica desde os 12 anos, e é casado com uma mulher que conheceu lá.

A nova edição do reality show terá inovações no processo de votação e um número recorde de 26 participantes separados pelos grupos Camarote, Pipoca e Puxadinho .

Lucas Henrique é mais um dos participantes que fazem parte da dinâmica do “Puxadinho" do BBB24 divulgado neste último domingo,7, no Programa Fantástico, da Rede Globo.

No futebol, torce para o Vasco, e no Carnaval, torce pela Mangueira e um de seus sonhos é desfilar na Sapucaí, no carnaval carioca. Já chegou a participar de uma edição do Que História É Essa, Porchat, do GNT, e seu apelido é Lucas Buda Capoeira e se intitula muito “quinta série”.



Marielle Franco é uma inspiração para ele e já chegou a dirigir um episódio sobre ela em uma série de vídeos curtos para crianças sobre personagens negros com histórico de luta contra o racismo.



Lucas Henrique no BBB 24 : votação no Fantástico define mais dois participantes

Além dos anúncios do Big Day, o público tem a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24.

A votação aconteceu no programa “Fantástico”, apresentando 13 pessoas em potencial. A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8.

BBB 24: além de Lucas Henrique, conheça mais participantes do Puxadinho