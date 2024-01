Vinícius Rodrigues no BBB 24: quem é o participante do Camarote

Além de Vinícius, o Big Day pretende anunciar mais 17 participantes nesta sexta, 5, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça o Camarote

Aos 29 anos, o atleta paralímpico e velocista no atletismo precisou decidir entre participar dos Jogos Paralímpicos em Paris ou integrar o BBB 24.

"Com três dias, dentro do hospital, virei a chave. Vi um atleta correndo com prótese e pensei: ‘quero isso para mim’”, lembra ao Gshow.

Vinícius Rodrigues no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes

Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24. A votação acontecerá no programa “Fantástico”, apresentando 14 pessoas em potencial.

A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8.

Vinícius Rodrigues no BBB 24: mais seis vagas fecham os 26 participantes da casa

Os 12 competidores que não foram selecionados passarão por mais uma triagem e disputam seis vagas na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, os próprios participantes escolherão quem deve entrar.

BBB 24: além de Vinícius, conheça mais participantes