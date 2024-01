Juninho no BBB 24: quem é o participante do puxadinho

Além de Juninho, o Puxadinho apresentou mais 12 participantes no último domingo, 7, para competirem por prêmio milionário do BBB 24; conheça a Puxadinho

No último domingo,7, foram revelados mais 13 possíveis candidatos para o BBB2 4, que começa nesta segunda, 8. A nova edição do reality show promete inovações no processo de votação e um número recorde de 26 participantes separados pelos grupos Camarote, Pipoca e Puxadinho.

E um deles é o carioca Juninho, de 41 anos de idade, que espera que o prêmio do programa possa mudar sua vida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juninho no BBB 24: motoboy e mototaxista



Ele é motoboy e mototaxista, já chegou a trabalhar como arquivista e é formado em contabilidade. Mas mesmo após a graduação continuou trabalhando como motoboy para ajudar a família. Também já trabalhou como vendedor de picolé e lingerie. Tem uma filha de 20 anos.