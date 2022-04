BBB 22: veja cronograma de sábado, 23/04, e domingo, 24/04

O Big Brother Brasil (BBB 22) chegou à sua última semana de exibição e os finalistas já estão definidos. Com a primeira final do reality sendo formada apenas por homens - Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Eliezer -, a disputa terá final no dia 26 de abril, e apenas um levará o prêmio milionário para casa.

A produção do BBB 22 não deu detalhes de como serão os próximos dias do reality - sábado, 23/04, e domingo, 24/04 -, mas como restam apenas quatro participantes na casa, tirando o vencedor da Prova do Líder - Paulo André que já está na final - todos os outros participarão do último paredão da temporada. No domingo, 24, haverá mais uma eliminação para, enfim, estabelecer o trio finalista do programa.

Sobre o assunto BBB 22: Pedro Scooby é o 16º eliminado, com 55,95% dos votos

Na enfermaria, Rodrigo Mussi continua com fisioterapia e está mais calmo

BBB 22: Douglas Silva é o primeiro eliminado da prova de resistência

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 é transmitido todos os dias a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, das segundas aos sábados; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) aos domingos, com transmissão aberta na televisão brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

Os participantes do BBB 22: quem é quem

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista dos participantes:

BBB: confira a retrospectiva

Tags