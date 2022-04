Na enfermaria, Rodrigo Mussi continua com fisioterapia e está mais calmo

A atualização sobre Rodrigo mostra um cenário diferente do que ocorreu na última segunda-feira, 18, quando ele teve que ser medicado porque tentou sair da sua cama

O ex-BBB 22 e gerente comercial Rodrigo Mussi segue seu processo de recuperação após ter sofrido um grave acidente de carro no fim de março. Com a melhora de seu estado de saúde, ele teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, na última quarta-feira, 20, e agora recebe cuidados na enfermaria. Segundo seu irmão, Diogo Mussi, Rodrigo “está mais calmo”, "se alimentando melhor" e “fazendo fisioterapia e demais exercícios”.

As informações foram divulgadas nos stories de seu perfil no Instagram e também na conta de Rodrigo. Diogo tem feito atualizações nas redes sociais sobre o estado de saúde do ex-BBB e, pelos relatos sobre a visita realizada na última quinta-feira, 21, revelou que Rodrigo tem falado bastante sobre o São Paulo Futebol Clube - o time pelo qual torce - e o Morumbi. “Em breve, tenho certeza, teremos o nosso Rod conosco!”, celebrou Diogo.

A atualização sobre Rodrigo mostra um cenário diferente do que ocorreu na última segunda-feira, 18, quando ele teve que ser medicado porque tentou sair da sua cama - quando ainda estava na UTI - e sair do hospital. “Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal e natural, e esperamos que isso vá diminuindo ao longo dos dias”, disse Diogo Mussi na ocasião.

O acidente de carro com Rodrigo Mussi ocorreu em 31 de março e, com a batida na traseira de um caminhão de soja na avenida Marginal Pinheiros, o ex-BBB foi arremessado para fora do veículo e teve traumatismo craniano e fraturas corporais. Na época, o motorista de aplicativo de transporte que o levava afirmou que Mussi não estava usando cinto de segurança no momento da colisão. Ele teve que passar por cirurgia na perna e os médicos que o acompanham até chegaram a dizer que "seu caso é um milagre".



