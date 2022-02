BBB 22: "Fiz xixi nas calças", revela Tiago Abravanel durante festa

A festa da líder Jade Picon, realizada na quarta-feira, 16, rendeu debate sobre jogo, pegação no edredom e até uma situação embaraçosa para Tiago Abravanel. Em papo com Jessi e Laís, o brother revelou ter urinado na própria roupa durante a festa. "Mijei nas minhas calças, olha só", contou Tiago, enquanto as sisters olharam a calças molhada do neto do Silvio Santos e confirmaram: "Fez mesmo".

A revelação curiosa aconteceu após Tiago interromper Jessi, Laís e Natália, que conversavam sobre votação. Para o brother, a festa não era o momento para falar de jogo já que todos estavam bêbados. Após as meninas explicarem que estavam sóbrias, o cantor contou estar bêbado e revelou o "xixi nas calças".

Em outro momento da festa, o clima foi de romance. Após desentendimento nos jogos da discórdia e troca de votos, Natália e Eliezer voltaram a ficar juntos. Apesar de não serem aliados nas movimentações do jogo, os dois trocaram beijos na última semana, provocando burburinhos entre o elenco do BBB 22, já que Eli costumava ficar com Maria. Desta vez, após eliminação da cantora por agredir Natália em dinâmica na última segunda-feira, 14, Eli e Nat foram juntos ao quarto Grunge e transaram pela primeira vez.

Entre os demais participantes, o affair de Natália e Eliezer tem gerado críticas. Principal aliado de Eli no jogo, Vyni não aprovou o novo casal. Linn da Quebrada chegou a brincar com cearense que somente o próprio Vyni seria o par mais adequado para Eliezer.

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília). Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: os paredões da edição

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

Douglas Silva; ele indicou Segundo líder: Tiago Abravanel; ele indicou Rodrigo

Tiago Abravanel; ele indicou Terceira líder: Jade Picon; ela indicou Arthur



Jade Picon; ela indicou Quarta líder: Jade Picon; ela indicou Arthur

