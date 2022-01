BBB 22: no ao vivo, Vinicius aparece com lace de Brunna e diverte web

Cearense já brincou anteriormente com lace da esposa de Ludmilla na noite de hoje, 20, durante a conversa no ao vivo da TV Globo. Vyni chamou a atenção do Twitter e ficou entre os assuntos mais comentados dos fãs do reality

Durante o ao vivo do Big Brother Brasil (BBB 22) desta terça, 20, um acontecimento divertiu os fãs do programa: o cearense Vinicius apareceu na edição de hoje com uma das laces de Brunna Gonçalves, participante do grupo camarote do reality show. "Temos uma participante nova aqui?", brincou Tadeu Schmidt ao falar com o jovem cratense nesta noite.

No Twitter, o nome de Vinicius ficou entre os assuntos mais comentados entre os fãs do reality e sobrou até para a ex-BBB Kerline, cearense da edição de 2021 e primeira eliminada. "Eu não consigo mais desver a Kerline no Vinicius de lace", comentou um dos fãs do programa na rede social. Veja a repercussão:

Na tarde de ontem, 18, o cearense também experimentou as laces junto com Tiago Abravanel. As laces são de posse de Brunna Gonçalves e fazem parte de um planejamento pessoal da dançarina: ela trocará de visual ao longo da edição de 2022 do reality e as mudanças serão divulgadas simultaneamente em suas redes sociais.

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 22 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote. O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.

BBB 22: lista de participantes

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Confira a lista de nomes dos participantes confirmados no BBB 22:

BBB 22: onde assistir ao programa?

O BBB 22 será transmitido todos os dias a partir das 22 horas (horário de Brasília) na TV Globo, com transmissão aberta na televisão brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: quanto tempo vai durar?

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro (17/01) e está prevista para ter mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100 dias de interação entre os participantes. Porém, informação ainda não foi confirmada pela produção da TV Globo. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja as mudanças nas dinâmicas do jogo

Festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas: antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.



A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa.

Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

CAT BBB será apresentado por Dani Calabresa, que substitui o humorista Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo.

BBB: confira a retrospectiva