BBB 22: Ao lado de Brunna Gonçalves, Rodrigo e Vyni elogiam Anitta

Em conversa com alguns participantes do Big Brother Brasil 2022 nesta quarta-feira, 19, Rodrigo e Vyni elogiaram Anitta e seu sucesso internacional. Os dois falavam sobre o assunto ao lado de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, que tem desentendimentos públicos com a cantora de “Girl From Rio”.

“Eu fui pros Estados Unidos e ouvia Anitta nas rádios. Pra mim, ela é a maior artista brasileira internacional que eu já vi, a mais famosa lá fora. Igual Anitta? No mundo? Eu nunca vi na minha vida. Ela não é só música. Quando você conhece a história dela...”, comenta Rodrigo.

Ele continua: “Você não precisa gostar de uma música dela, você não precisa gostar da Anitta, mas tem que admitir que ela é um ícone internacional. Ela leva o nome do Brasil assim. Nenhuma artista brasileira fez isso. Ela é um fenômeno lá fora. É um orgulho pra nós, brasileiros. Eu nunca imaginei que dirigiria meu carro na Austrália e estaria tocando Anitta na rádio”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois disso, Vyni também comentou sobre a importância da cantora para a música nacional. “Tem gente que diz que é vulgar, que é isso, que é aquilo. Mas Anitta provou por A + B que existe a música no Brasil antes e depois de Anitta”.

Nas redes sociais, Anitta, que já tinha demonstrado interesse em Rodrigo, escreveu: “tô te esperando, amor. Ganha aí pra gente ser milionário juntos”.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB 22: Naiara Azevedo entrou no reality com dívida de R$ 4,3 milhões

BBB 22: chegada de Linn, Arthur e Jade acontece quinta, 20, pela manhã

BBB 22: após 12 horas, Laís e Bárbara vencem prova de imunidade

BBB 22: filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani não assistirão ao reality

Tags