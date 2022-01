BBB: relembre os signos dos participantes da edição 21

Sagitarianos, cancerianos e librianos reinaram na casa durante a última edição do reality. Em meio à contagem regressiva para o BBB 22, relembre algumas das características dos participantes durante o programa e como seus signos influenciaram a trajetória do reality

Enquanto o BBB 22 não começa, vale relembrar o sucesso que foi a edição 21 do Big Brother Brasil: em mais de 100 dias de programa, os participantes interagiram das mais diferentes formas na casa - e há quem diga que a astrologia ajudou a deixar o reality mais animado: afinal, foi a sagitariana Juliette que conquistou o Brasil com seu jeito animado e otimista de lidar com os problemas, enquanto a ariana Lumena surpreendeu a todos com a sua autossuficiência durante o jogo.

Sobre o assunto Por que Tiago Leifert não é mais apresentador do BBB?

Participantes do BBB 22: quando deve sair a lista de nomes confirmados?

BBB 22: Paulo Vieira vai comandar o quadro "Big Terapia" durante o programa

Ainda, a participação do canceriano Gil do Vigor foi pautada por exaltações em diversas situações, como a da briga do basculho com a libriana Pocah. Enquanto os cancerianos são exagerados em algumas situações, o que pode irritar pessoas mais racionais ou práticas, os nativos de Libra tendem a pensar bastante antes de tomar uma decisão. Com isso, O POVO relembrou abaixo alguns dos signos dos participantes do BBB 21 e traz algumas características da participação de cada um no reality. Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Signo de Áries no BBB 21

Lumena

Projota

Intensos, diretos e objetivos: assim podem ser resumidos os arianos, o que não teve nada de diferente durante a participação da DJ baiana e do rapper no reality show. Com tendência a serem alegres e muito extrovertidos, os arianos também podem soar bastante competitivos e, ainda, um pouco autoritários.

Signo de Touro no BBB 21

Kerline

Com uma personalidade calma, carinhosa e tranquila, os taurinos não costumam se irritar com facilidade, além de apresentar certas dificuldades com mudanças e uma certa lentidão para agir. A primeira eliminada do reality contou, logo após sua saída, que se sentiu dificuldades em se estabelecer com o jogo devido as possíveis alterações de rotina na casa.

"Me desestabilizei completamente. É um jogo duro, é difícil. Achei que estava bem trabalhada emocionalmente, espiritualmente e fui pega de surpresa. Fiquei bem instável. Consegui recuperar minha estabilidade nesses últimos três dias", justificou, à época, para Tiago Leifert.

Signo de Gêmeos no BBB 21

Nego Di

Geminianos são comunicativos e bastante influenciadores - os famosos bons de lábia e conhecidos por terem uma "língua afiada". Durante sua participação no reality, Nego Di não deixou de fazer comentários sobre os participantes da casa e tentar engatar conversas com Lucas Penteado. "Meu pensamento era diferente do dele, depois comecei a sentir falta dele. Não esperava que seria algo tão intenso. Começou a ter muita briga", comentou o ex-BBB após sua participação na edição.

Signo de Câncer no BBB 21

Arthur

Gilberto

Sarah

Emotivos e cheios de fases, os cancerianos conseguem captar de longe as intenções das pessoas que o cercam e podem ser bastante desconfiados por isso. O clássico exemplo foi a participação da "Espiã Sarah" durante o reality, que recebeu a alcunha devido às estratégias inusitadas que usou para fofocar durante o programa. Já a intensidade de Gilberto durante o programa pode ter sido intensificada sob justificativa dos signos. Enquanto isso, o loiro de Conduru engatou um romance com a atriz Carla Diaz no programa - cancerianos costumam ser protetores e gostam de cuidar do outro.

Signo de Leão no BBB 21

Viih Tube

Os leoninos sempre se tornam o centro das atenções fazendo com que aqueles que estão em sua presença se sintam tão especiais, mas entre seus pontos problemáticos estão a dificuldade em pedir desculpas e uma certa disposição para dramatizar seus sentimentos: e essas três características marcaram a trajetória da youtuber durante o reality.

Signo de Virgem no BBB 21

Rodolffo

Os nativos desse signo tendem a ser ótimos conselheiros e ouvintes, mas às vezes podem ser um tanto quanto crítico. O sertanejo da dupla com Israel ficou famoso por fazer a dupla dos Bastiões com o ex-BBB Caio Afiune, um sagitariano. Virginianos também tendem a serem insistentes e apegados em ter a razão sobre as coisas, o que pode deixar as pessoas ao redor irritadas ou incomodadas com frequência.

Signo de Libra no BBB 21

Camilla de Lucas

João Luiz

Pocah

Os librianos têm uma tendência natural em admirar a beleza das coisas, estando sempre preocupado com as pessoas a sua volta e não suportando a ideia de ser injusto ou de magoar alguém. Enquanto João e Camilla se aproximaram bastante durante o jogo, a sister sempre ficou conhecida na casa por ter um grande talento para solucionar conflitos e também evitá-los, características presentes nos nativos de Libra.

Enquanto isso, Pocah costumeiramente ficava em dúvida sobre em quem votar no Paredão - culpa do signo, afinal, os librianos pensam bastante antes de tomar um posicionamento e são conhecidos pela sua indecisão.

Signo de Escorpião no BBB 21

Fiuk

Geralmente orientados por suas emoções, os escorpianos conseguem enxergar nas entrelinhas e identificar o que não foi dito devido a sua alta capacidade de memória: eles não esquecem o que lhe fizeram, de bom ou de mal, o que pode revelar seu lado vingativo. Na treta do bolo e do cuscuz - ambas envolvendo a sagitariana Juliette - o filho de Fábio Jr demonstrou um pouco do seu lado "inesquecível" durante o reality.

Signo de Sagitário no BBB 21

Arcrebiano

Carla Diaz

Juliette

Lucas Penteado

O signo com maior presença na casa não poderia ter outra trajetória: sagitarianos não discordam dos planos do Universo e acreditam que tudo acontece por um motivo, e que sempre haverá uma solução para resolver cada problema. O alto astral de Juliette pode ter irritado alguns da casa, mas conquistou os fãs da edição, que os consagraram como a vencedora do reality em 2021.

Já Arcrebiano e a atriz Carla Diaz sempre gostaram de manter os "pés no chão", outra forte característica deste signo. Muito ligados ao intelecto, Lucas também conquistou os participantes com suas rimas geralmente divididas com o ariano Projota, antes de todos os atritos.

Signo de Capricórnio no BBB 21

Caio

Karol Conká

Os capricornianos costumam desenvolver desde cedo uma maturidade que surpreende a todos, os nativos desse signo costumam enganar pela aparência, com traços de frieza surpreendem quando vistos de forma mais intima, onde revelam um lado totalmente doce e carinhoso. No caso da mamacita, sua amizade com Lumena foi bastante forte na casa em meio a todos os atritos envolvendo a participante. Já o fazendeiro Caio destinou boa parte dos seus prêmios da casa para a família - eles costumam valorizar cada centavo de suas finanças.

Signo de Aquário no BBB 21

Thaís

Os aquarianos costumam conquistar as pessoas ao seu redor com seu jeito divertido e leve de ver a vida - algumas das características da participação da cirurgiã-dentista no reality.

Signo de Peixes no BBB 21

O décimo segundo signo do zodíaco, Peixes, não foi signo de nenhum dos participantes do reality show na edição de 2021. Os nativos deste signo são empáticos e não ultrapassam os limites do julgamento. E resta saber se em 2022 o reality contará com algum pisciano: saiba aqui quando sai a lista de confirmados do BBB 22.

Tags