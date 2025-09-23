A Fazenda 17 hoje (23/09): horário e onde assistir ao vivo

A Fazenda 17 hoje (23/09): horário e onde assistir ao vivoReality rural A Fazenda 17 exibe nesta terça-feira, 23, a primeira formação da Roça da temporada; fãs podem acompanhar ao vivo pela TV aberta e online
Em sua segunda semana, A Fazenda 17 segue com polêmicas, provas e alianças que repercutem diariamente nas redes sociais.
Nesta terça-feira, 23 de setembro, os peões encaram a primeira formação da Roça, momento crucial do jogo, que vai ao ar ao vivo na Record.
Leia mais
Qual o horário de A Fazenda 17 hoje?
O reality rural começa às 22h30min de segunda a sábado e, aos domingos, é exibido a partir das 23 horas, após o "Domingo Espetacular".
Hoje, o público poderá acompanhar a formação da Roça, quando os participantes definem quem vai disputar a permanência no jogo.
>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
A Fazenda 17: como foi a primeira Prova de Fogo
Na noite desta segunda-feira, 22, Martina Sanzi venceu a primeira Prova de Fogo da temporada. A dinâmica foi uma gincana que exigiu agilidade, equilíbrio e mira, com etapas envolvendo tiro ao alvo e bexigas d’água.
Ela superou adversários como Dudu Camargo, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Gabily. O lutador Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, teve o pior desempenho e foi direto para a Baia, acompanhado por Gabily, Dudu e Kathy.
O poder de Martina na formação da Roça
Como vencedora, Martina conquistou um poder estratégico: impedir três peões de votarem na formação da Roça desta terça-feira.
Ela terá de escolher entre os imunes da semana: Luiz Mesquita, Nizam Hayek, Walério Araújo e Will Guimarães.
A relação entre Martina e Nizam promete agitar a casa, já que os dois se reencontraram após um histórico de brigas no "De Férias com o Ex". Apesar da reconciliação inicial, a rivalidade pode influenciar no jogo.
Como assistir A Fazenda 17 ao vivo de graça
Quem quiser acompanhar o programa ao vivo pode assistir gratuitamente pela TV aberta na Record, em qualquer aparelho com sinal digital. Outra alternativa é o site da emissora, que transmite o reality em tempo real sem custo.
Dá para assistir 24 horas por dia?
Sim. O Record Plus, streaming oficial da emissora, disponibiliza câmeras exclusivas, bastidores e o confinamento 24 horas.
Essa versão é paga e pode ser acessada pelo navegador ou aplicativo disponível para Android e iOS.