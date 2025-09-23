A Fazenda 17 hoje (23/09): horário e onde assistir ao vivo

A Fazenda 17 é um dos realities mais assistidos do Brasil e reúne polêmicas, provas e situações que movimentam as redes sociais / Crédito: Reprodução/ Instagram

Em sua segunda semana, A Fazenda 17 segue com polêmicas, provas e alianças que repercutem diariamente nas redes sociais. Nesta terça-feira, 23 de setembro, os peões encaram a primeira formação da Roça, momento crucial do jogo, que vai ao ar ao vivo na Record.

O poder de Martina na formação da Roça Como vencedora, Martina conquistou um poder estratégico: impedir três peões de votarem na formação da Roça desta terça-feira. Ela terá de escolher entre os imunes da semana: Luiz Mesquita, Nizam Hayek, Walério Araújo e Will Guimarães. A relação entre Martina e Nizam promete agitar a casa, já que os dois se reencontraram após um histórico de brigas no "De Férias com o Ex". Apesar da reconciliação inicial, a rivalidade pode influenciar no jogo.