Sander Mecca na Fazenda 15: veja quem é participante e suas polêmicas

O ex-twister, banda de sucesso dos anos 90, é um dos nomes confirmados do reality show; o cantor já foi preso por tráfico de drogas; conheça Sander Mecca

O músico Sander Mecca, de 40 anos de idade, já fez parte da banda Twister, um grupo musical de grande sucessos no final dos anos 90, e é um dos nomes confirmados para a nova edição do reality show rural.

A pré-estreia de “A Fazenda 15” acontece nesta segunda, dia 18, às 22h30min (horário de Brasília), e a estreia oficial do programa será nesta terça-feira, 19, também às 22h30min.

Em entrevista concedida ao UOL, em 2021, o ex-twister disse que dividiu cela com Daniel e Cristian Cravinho, os dois que ajudaram a matar os pais de Suzane von Richthofen.

Em 2003, o músico foi preso em flagrante em um bar com várias drogas. Sander, que na época tinha 19 anos de idade, foi enquadrado como traficante de drogas e cumpriu uma pena de dois anos em regime fechado.

O cantor começou a sua trajetória na música cedo, com apenas 9 anos de idade. Com 17 anos, Mecca foi o vocalista e líder da boyband Twister, que ficaram conhecidos pelo hit "40 graus".

A Fazenda: RELEMBRE as maiores polêmicas e brigas

A Fazenda 15: superação do vício em drogas



No ano de 2008, ele escreveu o livro “Inferno amarelo” compartilhando como foi sua experiência na prisão, sua relação com as drogas e os dissabores da fama.

Além disso, o músico postou no início deste ano que estava sóbrio e que sua vida se transformou após conseguir superar a dependência química.