A Fazenda 2023: veja como irá funcionar as votações no R7

Paiol, Prova do Fogo e Roça, esses serão os métodos para o público influenciar nas votações da Fazenda 2023. Durante o programa, a audiência irá usar o site "R7" para decidir quais candidatos que estarão na berlinda deverão se manter no reality. Veja como será possível votar.

Então, o público decidirá, por meio da votação, quatro nomes que participarão do elenco fixo do programa.



Os participantes do Paiol serão anunciados no domingo, 17, e no mesmo programa será liberada a primeira votação da edição. No dia seguinte, os quatro melhores colocados participem do elenco fixo do reality.

A Fazenda: tá na roça

A popularmente conhecida "roça" é o método de eliminação do reality show. As votações sempre acontecem na terça-feira e contarão com quatro roceiros no total — mas apenas três disputarão a preferência do público.

A decisão dos participantes que participarão da roça inicia pelo ganhador da "prova do fogo", um poder adquirido que vai ser pré-definido pelo público e que pode se tornar algo bom ou maléfico.

O fazendeiro da semana (equivalente do líder no BBB) decide o primeiro dos indicados para a roça. O segundo será através de votação com os membros da casa, menos os participantes que estão na "baia".